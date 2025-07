Gopal Khemka murder case: गोपाल खेमका हत्याकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया

Gopal Khemka murder case: बिहार के व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी को मंगलवार सुबह पटना में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया। मामले से परिचित एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह मुठभेड़ पटना सिटी के मालसलामी इलाके में उस समय हुई जब पुलिस टीम गोपाल खेमका की हत्या के सिलसिले में पूछताछ के लिए विकास उर्फ ​​राजा के घर पहुंची थी।

पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने कहा, "हालांकि, राजा ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके बाद मुठभेड़ में आरोपी को गोली लग गई। राजा का संबंध अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस उसकी संदिग्ध भूमिका के लिए उससे पूछताछ करने गई थी, क्योंकि वह अवैध हथियारों का आपूर्तिकर्ता निकला था और संदेह है कि उसने ही उमेश उर्फ ​​विजय यादव के कहने पर हत्या में प्रयुक्त हथियार उपलब्ध कराया था, जो पुलिस के जाल में फंसा हुआ है।"

मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने बताया कि वह पहले कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और हथियार सप्लाई में शामिल था। इस मामले में, राजा ही वह व्यक्ति था जिसने उमेश को हथियार और गोला-बारूद सप्लाई किया था। गैंगस्टर अजय वर्मा (अब बेउर जेल में) के पूर्व शूटर उमेश को सोमवार को पटना शहर के उसी मालसलामी इलाके से पकड़ा गया और एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि तथ्यों की पुष्टि करने और हत्या की ओर ले जाने वाली घटनाओं की श्रृंखला को स्थापित करने के लिए एक टीम आगे की पूछताछ के लिए राजा के घर पहुंची।

अधिकारी ने बताया, "उमेश ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया था कि हत्या का ठेका 10 लाख रुपये में दिया गया था और 1 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। बताया जाता है कि पुलिस ने नदी के किनारे से एक हथियार भी बरामद किया है।"

#WATCH | Patna | On reports of the accused in Patna businessman Gopal Khemka's murder killed in a police encounter, JD(U) leader Rajeev Ranjan says, "As per the information we have received, Police have killed an accused in the Khemka murder case who tried to attack police.… pic.twitter.com/YQxmhwOIXL