Sidhu Moose Wala: सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा में भारी जन सैलाब, अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोग, देखें वीडियो

Highlights आज सुबह मानसा सिविल अस्पताल से गांव में लाया गया पार्थिव शरीर मूसेवाला के अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों लोग मानसा पहुंचे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती हैं उनके शरीर में 20 से 25 घाव हैं

मानसा: मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का आज उनके मानसा स्थित उनके गांव मूसवाला में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता की अंतिम यात्रा में लोगों का जन सैलाब उमड़ा है। सिद्धू मूसेवाला के अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों लोग मानसा पहुंचे हैं। इससे पहले आज सुबह उनके परिजन भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनके पार्थिव शरीर को मानसा सिविल अस्पताल से घर लाया गया।

इस साल पंजाब राज्य में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मूसेवाला की रविवार शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड ने उनके परिजनों और फैंस को स्तब्ध कर दिया। उन पर करीब 30 गोलियां बरसाई गईं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती हैं उनके शरीर में 20 से 25 घाव थे और एक घाव खोपड़ी पर मिला।

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गोलीबारी में मूसेवाला की दाहिनी हाथ की कोहनी टूट गई थी। जबकि अधिकतर गोलियां उनके सीने और पेट में मारी गई हैं। पंजाब सरकार के द्वारा उनकी सुरक्षा में कटौती करने के एक दिन बाद ही उनपर यह जानलेवा हमला हुआ था। हमले के तार कनाड़ा से जुड़े हैं। जबकि तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। पंजाब पुलिस ने मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई से भी मामले में पूछताछ की गई है।





#WATCH | A huge crowd joins the funeral procession of singer Sidhu Moose Wala in Punjab's Mansa.



The last rites of the singer will be performed today. pic.twitter.com/LHkvjrUyVz