By रुस्तम राणा | Updated: August 18, 2025 14:53 IST2025-08-18T14:49:11+5:302025-08-18T14:53:53+5:30

सोशल मीडिया में किए जा रहे दावे के अनुसार, चोरी के शक में घर से लगभग 300 मीटर दूर मुस्लिम मुहल्ले में भीड़ ने कथित तौर पर उसकी बेरहमी से पिटाई की। इस हमले में मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई। 

VIDEO: 'यूपी के मुज़फ़्फ़रनगर के मुस्लिम मुहल्ले में किसी काम से गए एक हिन्दू युवक मोनू को चोरी के शक में भीड़ ने मार डाला', सोशल मीडिया में वीडियो को लेकर दावा

मुज़फ़्फ़रनगर: उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में एक 30 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मोनू के रूप में हुई है। सोशल मीडिया में किए जा रहे दावे के अनुसार, चोरी के शक में घर से लगभग 300 मीटर दूर मुस्लिम मुहल्ले में भीड़ ने कथित तौर पर उसकी बेरहमी से पिटाई की। इस हमले में मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई।

भीड़ द्वारा 30 वर्षीय व्यक्ति की पिटाई का एक वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया है। हालांकि लोकमत हिन्दी सोशल मीडिया में प्रसारित इस वीडियो में किए गए दावे की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में मोनू को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उसकी बहन इलाके में रहती है और वह उससे मिलने आया था। बुढ़ाना थाना क्षेत्र के कर्बला रोड पर हुई इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई।

वीडियो में भीड़ में से एक व्यक्ति मोनू का हाथ पकड़े हुए भी दिखाई दे रहा है, जबकि पीड़ित बता रहा है कि वह वहाँ क्यों आया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर कई घावों के निशान मिले हैं। पुलिस ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है।

इस महीने की शुरुआत में इंदौर में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या

इस महीने की शुरुआत में मध्य प्रदेश के इंदौर में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जहाँ एक महिला के परिवार वालों ने कथित अवैध संबंधों को लेकर 30 वर्षीय एक व्यक्ति की पिटाई कर दी थी। यह घटना तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के एक खुले मैदान में हुई, जब महिला ने अपने परिवार वालों की मौजूदगी में पीड़ित को वहाँ बुलाया था।

जब पीड़ित वहाँ पहुँचा, तो महिला के पिता, भाई और एक रिश्तेदार ने उस पर लकड़ी के डंडों से हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान झाँसी निवासी संजय यादव के रूप में हुई है, जो एक ड्राइवर था। पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का मामला दर्ज करने के बाद महिला और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

