बिहार के सहरसा जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया

By एस पी सिन्हा | Updated: September 28, 2025 18:02 IST2025-09-28T18:02:00+5:302025-09-28T18:02:07+5:30
इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पीड़िता की मां ने सिमरी बख्तियारपुर थाना में लिखित आवेदन देकर गांव के ही दो लोगों पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है।
पटना:बिहार में सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पीड़िता की मां ने सिमरी बख्तियारपुर थाना में लिखित आवेदन देकर गांव के ही दो लोगों पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। आवेदन के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध कर लिया, जबकि उसका भाई बेचन यादव पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। दोनों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
थानाध्यक्ष अमरनाथ कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया और तुरंत छापेमारी कर आरोपितों को पकड़ लिया गया। पुलिस का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर है और पीड़िता को हर संभव सुरक्षा और न्याय दिलाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री बहियार में घास काटने गई हुई थी।
इसी दौरान गांव के ही एक किशोर ने अचानक उसका मुंह कपड़े से दबा दिया और धमकाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी किशोर ने इस कुकृत्य का वीडियो अपने भाई बेचन यादव से बनवाया। घटना के बाद से दोनों आरोपी पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल करने लगे। वे बार-बार लड़की पर दबाव डालते कि वह उनके पास आए, अन्यथा इस अश्लील वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर देंगे।
डर और धमकी से सहमी पीड़िता ने शुरू में चुप्पी साध ली, लेकिन जब दबाव और ब्लैकमेलिंग बढ़ी, तो उसने पूरी घटना अपनी मां को बताई। पीड़िता की मां ने तुरंत इस मामले को लेकर थाना जाकर दोनों आरोपितों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत मिलते ही मामले की जांच शुरू कर दी और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित किशोर को निरुद्ध कर लिया तथा उसके भाई बेचन यादव को भी गिरफ्तार कर लिया।
थानाध्यक्ष अमरनाथ कुमार ने बताया कि दोनों आरोपितों को न्यायालय भेज दिया गया है। वहीं, नाबालिग आरोपी को विधि अनुसार बाल सुधार गृह भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा कि मामले की जांच तेजी से की जा रही है ताकि पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिल सके।