दिल्ली के 5 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 4 दिनों में तीसरी घटना; एक्शन में पुलिस

Delhi School: राजधानी दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा पर बड़ी आफत बनकर खड़ा है ईमेल धमकी मामला। दिल्ली के स्कूलों में आए दिन धमकी भरे मेल आ रहे हैं जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही। ताजा मामला, 21 अगस्त का है, जब दिल्ली के पांच स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाला मेल मिला है।

पुलिस के अनुसार, इसमें द्वारका सेक्टर 5 स्थित बीजीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भी शामिल है। इस हफ़्ते यह तीसरी ऐसी घटना है। दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर मौजूद है।

इसी हफ्ते, सोमवार को, दिल्ली भर के 30 से ज़्यादा स्कूलों को इसी तरह की धमकियाँ मिलीं, जो बाद में झूठी निकलीं।

राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 50 स्कूलों को बुधवार को फिर से ईमेल के ज़रिए बम की धमकियाँ मिलीं, जिन्हें बाद में 'झूठी' घोषित कर दिया गया। डीएवी पब्लिक स्कूल, फेथ एकेडमी, दून पब्लिक स्कूल, सर्वोदय विद्यालय, राहुल मॉडल स्कूल, द्वारका स्थित मैक्सफोर्ट स्कूल, मालवीय नगर स्थित एसकेवी और प्रसाद नगर स्थित आंध्रा स्कूल उन संस्थानों में शामिल थे जिन्हें बम की धमकी मिली थी।

#WATCH | Delhi | Visuals from BGS International Public School, Dwarka Sector 5, which is among the five schools in Delhi that received bomb threats today



Delhi Police and the Fire Department are at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/ppMqGq2byG — ANI (@ANI) August 21, 2025

समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बुधवार को ईमेल के ज़रिए बम की धमकियाँ उसी 'टेरराइज़र्स 111' नाम के समूह से थीं जिसने सोमवार को यह मेल भेजा था।

मंगलवार रात स्कूलों को भेजे गए धमकी भरे मेल में, समूह ने क्रिप्टोकरेंसी में 2,000 डॉलर की माँग की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मेल में कहा गया, "हम आतंकवादी 111 समूह हैं। हमने आपकी इमारत के अंदर और शहर भर में अन्य जगहों पर विस्फोटक लगाए हैं। उपकरणों में उच्च-क्षमता वाले C4 बम और समयबद्ध चार्ज शामिल हैं, जिन्हें कक्षाओं, सभागारों, स्टाफ रूम और स्कूल बसों में रखा गया है, जिन्हें अधिकतम हताहतों का कारण बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इसमें आगे कहा गया कि हमने आपके आईटी सिस्टम में सेंध लगाई है, छात्रों और कर्मचारियों का डेटा निकाला है, और सभी सुरक्षा कैमरों से समझौता किया है। मेल में एथेरियम पते पर पैसे ट्रांसफर करने की भी माँग की गई थी, और कहा गया था कि अन्यथा बम 48 घंटों के भीतर विस्फोट कर दिए जाएँगे।

Web Title: 5 schools in Delhi received bomb threat third incident in 4 days Police in action