ननिहाल आई 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी की तलाश में पुलिस

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 30, 2025 12:58 IST2025-08-30T12:56:09+5:302025-08-30T12:58:10+5:30

सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक ने अपनी ननिहाल आई तीन वर्षीय बच्ची से कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।

सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक ने अपनी ननिहाल आई तीन वर्षीय बच्ची से कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अनिल कुमार ने बताया कि शुक्रवार शाम को हेल्पलाइन नंबर 1090 के माध्यम से रॉबर्ट्सगंज थाने को सूचना मिली कि अनूप पटेल (22) नामक युवक बच्ची को टॉफी देकर बहला-फुसलाकर ले गया और उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया।

दुष्कर्म के बाद आरोपी बच्ची को उसके घर छोड़कर फरार हो गया। कुमार ने बताया कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार, बच्ची को कोई आंतरिक चोट नहीं आई है और वह स्वस्थ है। एएसपी ने कहा कि इस मामले में रॉबर्ट्सगंज थाने में प्रासंगिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

