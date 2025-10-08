CRIME: दिवाली से पहले पकड़ा गया 2 क्विंटल मिलावटी खोया, फूड विभाग ने किया नष्ट

By संदीप दाहिमा | Updated: October 8, 2025 20:32 IST2025-10-08T20:31:51+5:302025-10-08T20:32:00+5:30

CRIME: दिवाली पर मिठाई खाने वाले सावधान हो जाएं, क्यों की हाल ही में आगरा में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FSDA) की टीम ने 2 क्विंटल मिलावटी खोवा पकड़ा है।

CRIME: दिवाली पर मिठाई खाने वाले सावधान हो जाएं, क्यों की हाल ही में आगरा में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FSDA) की टीम ने 2 क्विंटल मिलावटी खोवा पकड़ा है। ये घटना बालूगंज स्थित खोआ मंडी में हुई है। छापेमारी में आरोपी खोया छोड़कर मौके से भाग खड़े हुए, इसकी कीमत 48 हजार रुपये बताई जा रही है। फूड सेफ्टी टीम द्वारा इस नकली खोए को नष्ट किया गया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

