UP Crime: यूपी के मुरादाबाद में इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर 16 वर्षीय बजरंग दल कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या
By रुस्तम राणा | Updated: September 30, 2025 15:51 IST2025-09-30T15:51:09+5:302025-09-30T15:51:09+5:30
UP Crime News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 16 वर्षीय बजरंग दल कार्यकर्ता की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह घटना सोमवार रात कटघर थाना क्षेत्र के देहरी गाँव में हुई। पुलिस ने बताया कि एक फोरेंसिक टीम मौके पर पहुँच गई है और जाँच शुरू कर दी है।
सर्किल ऑफिसर (कटघर) वरुण कुमार ने बताया कि फरार संदिग्ध के परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है और घटना में शामिल लोगों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, सूरज नगर पीतल बस्ती निवासी शोभित की कथित तौर पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या कर दी गई।
घटना के बाद, बजरंग दल के सदस्य कटघर पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए और तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। स्थिति तनावपूर्ण हो गई क्योंकि कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस अधीक्षक (नगर) सहित पुलिस अधिकारियों के साथ बहस भी हुई।
क्षेत्राधिकारी ने कहा, "स्थिति नियंत्रण में है।" अधिकारियों ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम हो चुका है और अंतिम संस्कार को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।