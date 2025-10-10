1.45 करोड़ रुपये की हवाला राशि लूटने के आरोप में 10 पुलिसकर्मी निलंबित, निलंबित पुलिसकर्मियों की पहचान
निलंबित पुलिसकर्मियों की पहचान बंडोल थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अर्पित भैरम, प्रधान आरक्षक माखन और रवींद्र उइके, आरक्षक जगदीश यादव, योगेंद्र चौरसिया, रितेश (चालक), नीरज राजपूत, केदार और सदाफल के रूप में हुई है।
सिवनीः मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सहित 10 पुलिसकर्मियों को चार-पहिया एक वाहन से महाराष्ट्र भेजी जा रही 1.45 करोड़ रुपये की हवाला राशि लूटने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह कथित अपराध तब सामने आया, जब वाहन चालक और रुपये भेजने वाले एक व्यापारी ने पुलिस से संपर्क किया।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस महानिरीक्षक (जबलपुर) प्रमोद वर्मा ने जांच के आदेश दिए। एक अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाना ने जबलपुर के पुलिस महानिरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर एसडीओपी पूजा पांडे को निलंबित करने का आदेश जारी किया।
उन्होंने बताया कि निलंबन अवधि के दौरान पूजा भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में तैनात रहेंगी। सिवनी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुनील कुमार मेहता ने बताया कि बुधवार रात जांच अभियान के दौरान, बंडोल थाना प्रभारी और एसडीओपी (उप-विभागीय पुलिस अधिकारी) कार्यालय के कर्मचारियों ने सिलादेही के जंगल में चार-पहिया एक वाहन को रोका।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने भीरा संख्या में नकदी बरामद की, जिसे मध्यप्रदेश के कटनी से महाराष्ट्र के जालना ले जाया जा रहा था। अधिकारी ने बताया कि गाड़ी को जब्त करने के बजाय पुलिसकर्मियों ने चालक के साथ मारपीट कर उसे भगा दिया और नकदी हड़पने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने हवाला के रुपयों के बारे में अपने वरिष्ठों को भी सूचित नहीं किया।
अधिकारी ने बताया, “नकदी गंवाने वाला व्यापारी बृहस्पतिवार सुबह कोतवाली थाने पहुंचा तब मामला सामने आया। पुलिसकर्मियों पर लगे गंभीर आरोप जबलपुर और भोपाल में उच्च अधिकारियों तक पहुंचे, तब जाकर 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। यह भी दावा किया जा रहा है कि गाड़ी में 2.96 करोड़ रुपये से ज्यादा थे।”
उन्होंने बताया कि गाड़ी में मिली रकम की सही मात्रा जांच के बाद ही पता चलेगी। घटना की जांच जबलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता को सौंपी गई है और वह बृहस्पतिवार रात सिवनी पहुंच गए। मेहता ने बताया कि आईजी ने तीन दिन के भीतर घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
