Zimbabwe vs South Africa, 2nd Test 2025: विश्व टेस्ट चैंपियन की लगातार 10वीं जीत, सीरीज पर 2-0 से कब्जा, जिम्बाब्वे को एक पारी और 236 रन से रौंदा

Highlights Zimbabwe vs South Africa, 2nd Test 2025: जिम्बाब्वे ने दूसरी पारी की शुरुआत की और तीसरे दिन ही मैच खत्म हो गया। Zimbabwe vs South Africa, 2nd Test 2025: ब्रायन लारा के इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 400 से 33 रन दूर रह गए। Zimbabwe vs South Africa, 2nd Test 2025: ब्रायन लारा का 400 रन रिकॉर्ड से पीछे रह गए।

Zimbabwe vs South Africa, 2nd Test 2025: जिम्बाब्वे को रौंद कर दक्षिण अफ्रीका ने लगातार 10वीं टेस्ट जीत दर्ज की। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट मैच में 236 रन से जीत दर्ज की। पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 328 रनों से हराकर पुरुष टेस्ट क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने के अपने रिकॉर्ड की बराबरी की थी। मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन टीम की यह लगातार 10वीं जीत है, जिसने 2002-03 सत्र के अपने रिकॉर्ड से आगे निकल गई। दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 626 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम पहली पारी में 170 पर ढेर हो गई।

Wiaan Mulder provides some insight on why he chose not to chase Brian Lara's record for the highest score in Test cricket 🙌#ZIMvSAhttps://t.co/LAlxf5MgPs — ICC (@ICC) July 8, 2025

Nothing but respect for a great of the game from Wiaan Mulder 🤝



More 👉 https://t.co/LAlxf5LIZUpic.twitter.com/a9qDb6Oqtr— ICC (@ICC) July 8, 2025

Zimbabwe vs South Africa, 2nd Test 2025: टेस्ट मैचों में दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी जीत-

बांग्लादेश के खिलाफ पारी और 273 रन, चटगाँव, 2024

बांग्लादेश के खिलाफ पारी और 254 रन, ब्लोमफोंटेन, 2017

जिम्बाब्वे के खिलाफ पारी और 236 रन, बुलावायो, 2025*

बांग्लादेश के खिलाफ पारी और 229 रन, केप टाउन, 2001

Zimbabwe vs South Africa, 2nd Test 2025: दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने दोनों पारियों में विरोधी टीम के बराबर या अधिक रन-

जैकी मैकग्ल्यू (255) बनाम न्यूजीलैंड (172 और 172), वेलिंगटन, 1953

एडेन मार्कराम (125) बनाम जिम्बाब्वे (68 और 121), गक्वेबरहा, 2017

टोनी डी ज़ोरज़ी (177) बनाम जिम्बाब्वे (159 और 143), चटगाँव, 2024

वियान मुल्डर (367*) बनाम जिम्बाब्वे (170 & 220), बुलावायो, 2025*।

फॉलोऑन के बाद जिम्बाब्वे ने दूसरी पारी की शुरुआत की और तीसरे दिन ही मैच खत्म हो गया। टीम जिम्बाब्वे 220 पर आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान वियान मुल्डर 367 पर नाबाद लौटे रहे और ब्रायन लारा का 400 रन रिकॉर्ड से पीछे रह गए। टेस्ट क्रिकेट में अब तक के सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर ब्रायन लारा के इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 400 से 33 रन दूर रह गए।

यह मेहमान टीम के लिए आसान और व्यापक जीत है। उन्होंने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। पूरे मैच में कभी भी चुनौती नहीं मिली और दो दिन से थोड़े अधिक समय में ही जीत हासिल कर ली। यह दक्षिण अफ्रीका की इस प्रारूप में लगातार 10वीं जीत है। खेल वियान मुल्डर और उनके रिकॉर्ड-तोड़ 367* रन के लिए लंबे समय तक याद रखा जाएगा।