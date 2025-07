Zimbabwe vs South Africa, 1st Match 2025: 38 पर गिरे थे 3 विकेट, 37 गेंद और 52 रन की साझेदारी कर दिलाई जीत, रुबिन हरमैन और डेवाल्ड ब्रेविस ने पलटा गेम

Highlights Zimbabwe vs South Africa, 1st Match 2025: 142 रन का पीछा करते समय दक्षिण अफ्रीका ने 38 रन तक तीन विकेट गंवा दिये थे। Zimbabwe vs South Africa, 1st Match 2025: जिम्बाब्वे की टीम छह विकेट पर 141 रन ही बना सकी। Zimbabwe vs South Africa, 1st Match 2025: दक्षिण अफ्रीका के लिए जॉर्ज लिंडे ने 10 रन देकर तीन विकेट लिये।

Zimbabwe vs South Africa, 1st Match 2025: पदार्पण कर रहे रुबिन हरमैन और डेवाल्ड ब्रेविस की शानदार पारियों से दक्षिण अफ्रीका ने खराब शुरुआत से उबरते हुए त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में सोमवार को यहां जिम्बाब्वे को पांच विकेट से शिकस्त दी। जीत के लिए 142 रन का पीछा करते समय दक्षिण अफ्रीका ने 38 रन तक तीन विकेट गंवा दिये थे लेकिन 28 साल के हरमैन ने 37 गेंद में 45 रन की पारी खेलने के अलावा ब्रेविस के साथ 37 गेंद में 72 रन की साझेदारी कर टीम की मैच में वापसी करायी।

ब्रेविस ने 17 गेंद की ताबड़तोड़ पारी में पांच छक्कों की मदद से 41 रन जड़े जिससे दक्षिण अफ्रीका ने 15.5 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद कप्तान सिकंदर रजा की 54 रन की नाबाद पारी के बावजूद जिम्बाब्वे की टीम छह विकेट पर 141 रन ही बना सकी।

दक्षिण अफ्रीका के लिए जॉर्ज लिंडे ने 10 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि लुंगी एनगिडी और नांद्रे बर्गर को एक -एक सफलता मिली। इन तीनों तेज गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को तेजी से रन बनाने का मौका नहीं दिया लेकिन रजा और रयान बर्ल (29) ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाकर टीम के स्कोर को 140 रन के पार पहुंचाया।

दक्षिण अफ्रीका के सामने अब बुधवार को अगले मैच में न्यूजीलैंड की चुनौती होगी। लक्ष्य का पीछा करते समय दक्षिण अफ्रीका को रिचर्ड एन्गरावा (35 रन पर तीन विकेट) ने अपने शुरुआती दो ओवरों में दो झटके दिये। इस गेंदबाज ने पारी की पहली गेंद पर पदार्पण कर रहे लुआन-ड्रे प्रेटोरियस को खाता खोले बगैर चलता करने के बाद रीजा हेंड्रिक्स (11) को बोल्ड किया।

कप्तान रासी वान डेर डुसेन (16) भी दो छक्के जड़ने के बावजूद बल्ले से कुछ कमाल करने में विफल रहे। हरमैन और ब्रेविस ने हालांकि इसके बाद आक्रामक साझेदारी कर मैच में दक्षिण अफ्रीका की मजबूत वापसी करायी। कोर्बिन बोश ने 15 गेंद में 23 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को लक्ष्य के पार पहुंचाया।