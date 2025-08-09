Zimbabwe vs New Zealand, 2nd Test News 2025: जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी हार, न्यूजीलैंड पारी और 359 रनों से जीता

Highlights Zimbabwe vs New Zealand, 2nd Test News 2025: रिकॉर्ड 601 रन बना कर 476 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। Zimbabwe vs New Zealand, 2nd Test News 2025: डेवोन कॉन्वे को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। Zimbabwe vs New Zealand, 2nd Test News 2025: सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मैट हेनरी को दिया गया।

Zimbabwe vs New Zealand, 2nd Test News 2025: न्यूजीलैंड ने शनिवार को दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन जिम्बाब्वे को पारी और 359 रनों से हराया। यह जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी हार और न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी जीत (रनों के लिहाज से) है। रचिन रवींद्र, हेनरी निकोल्स और डेवोन कॉन्वे के बड़े शतकों की मदद से न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली पारी में तीन विकेट पर रिकॉर्ड 601 रन बना कर 476 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। रवींद्र 139 गेंदों में 21 चौकों और दो छक्कों की मदद से 165 रन पर नाबाद रहे और निकोल्स 150 रन बनाकर नाबाद लौटे। डेवोन कॉन्वे को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मैट हेनरी को दिया गया।

Zimbabwe vs New Zealand, 2nd Test News 2025: टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी की जीत-

इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, द ओवल 1938, पारी और 579 रन

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग 2002, पारी और 360 रन

न्यूजीलैंड बनाम ज़िम्बाब्वे, बुलावायो 2025, पारी और 359 रन

वेस्टइंडीज बनाम भारत, कोलकाता 1958/59, पारी और 336 रन।

इन दोनों खब्बू बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए अब 285 गेंदों में 256 रनों की अटूट साझेदारी की। न्यूजीलैंड ने इसके साथ ही नौ साल पहले इसी मैदान पर जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ स्कोर चार विकेट 582 में सुधार किया। कॉन्वे 153 रन बनाए। उन्होंने दो साल के शतकों का सूखा खत्म करने के दौरान इस पारी में 18 चौके लगाये।

निकोल्स ने 245 गेंद की पारी में अब तक 15 चौके लगाए। कोन्वे और निकोल्स ने इसके बाद तीसरे विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी की। कोन्वे के आउट होने के बाद रवींद्र ने आक्रामक पारी से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की बखिया उधेड दी। जिम्बाब्वे की पहली पारी महज 125 रन पर सिमट गयी थी। दूसरी पारी में 117 रन बनाए।