Zimbabwe vs Netherlands 2023: 7 विकेट से नीदरलैंड को हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा, इस खिलाड़ी को दिया प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच

Zimbabwe vs Netherlands 2023: जिम्बाब्वे ने नीदरलैंड को 7 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। सीन विलियम्यस को प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 231 रन बनाए।

A dominating performance by Zimbabwe as they win the third #ZIMvNED ODI and take the series 2-1 🔥#CWCSL | https://t.co/hTQxdulTzwpic.twitter.com/MJA8NuQtCI — ICC (@ICC) March 25, 2023

जिम्बाब्वे ने शानदार शुरुआत की। 41.4 ओवर में 3 विकेट पर 235 रन बनाकर बाजी मार ली। पहला मैच नीदरलैंड ने 3 विकेट से जीता था। जिम्बाब्वे ने शानदार पलटवार करते हुए दूसरा और तीसरा मैच जीतकर बाजी मार ली। दूसरा मैच जिम्बाब्वे ने एक रन से जीता था।

प्लेयर ऑफ़ द मैच और प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ सीन विलियम्स ने कहा कि एक टीम के रूप में यह एक अच्छा अहसास है और इस टीम में मुझे जो करना चाहिए वह करना अच्छा है। मुझे लगता है कि हमें अच्छी गेंदबाजी करने के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी की जरूरत है। हमारे स्पिनरों ने उन्हें 230 तक सीमित करने के लिए अच्छी गेंदबाजी की।

नीदरलैंड कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने कहा कि शायद पर्याप्त रन नहीं थे। हमें लगा कि हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। इसका श्रेय उन्हें जाता है। हमने पहले गेम में वापसी की। अलीम डार को 225 एकदिवसीय मैच के विदाई समारोह किया गया।