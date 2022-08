Zimbabwe vs India: धवन और गिल का धमाका, 115 गेंद पहले जीते, 10 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 से आगे, कप्तानी में राहुल का 'खाता' खुला

Highlights जिंबाब्वे की शुरुआत बेहद खराब रही। 11वें ओवर में 31 रन तक ही चार विकेट गंवा दिए थे। जिंबाब्वे के बल्लेबाज शुरुआती 10 ओवर में सिर्फ एक चौका जड़ पाए।

Zimbabwe vs India: भारत ने गुरुवार को पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिंबाब्वे को 10 विकेट से मात दी। तेज गेंदबाज दीपक चाहर की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन और शुभमन गिल ने धमाका कर दिया।

शिखर धवन और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 192 रन की साझेदारी की। धवन ने 6500 रन पूरे किए। धवन ने 113 गेंद में नाबाद 81 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके शामिल हैं। गिल ने 72 गेंद में 82 नाबाद पारी खेली, जिसमें 10 चौके और एक छक्का शामिल है।

A winning start for India 🇮🇳



Watch #ZIMvIND LIVE on https://t.co/CPDKNx77KV with an ODI Series Pass (in select regions) 📺 | 📝 Scorecard: https://t.co/SSsP6t6JFCpic.twitter.com/6Cx08M2Anc — ICC (@ICC) August 18, 2022

दोनों बल्लेबाज ने जिंबाब्वे के बॉलर को पाठ पढ़ाया। पहले गेंदबाजों ने जिंबाब्वे को 189 रन पर ढेर कर दिया। टीम इंडिया ने 30.5 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया। टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल ने कप्तानी में खाता खोल लिया।

अपनी कप्तानी में पहली जीत का इंतजार खत्म हो गया। राहुल ने इससे पहले अभी तक जिन चार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में कप्तानी की है उन सभी में भारत को हार का सामना करना पड़ा। इनमें एक टेस्ट और तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच शामिल हैं।

भारत ने एकदिवसीय क्रिकेट में तीसरी बार जिंबाब्वे को 10 विकेट से हराया है। जिंबाब्वे के 190 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने गिल (72 गेंद में नाबाद 82, 10 चौके, एक छक्का) और धवन (113 गेंद में नाबाद 81, नौ चौके) के बीच अटूट शतकीय साझेदारी से 19.1 ओवर शेष रहते बिना विकेट खोए 192 रन बनाकर जीत दर्ज की।

चोटिल होने के कारण लगभग छह महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे चाहर (27 रन देकर तीन विकेट), अक्षर पटेल (24 रन पर तीन विकेट) और प्रसिद्ध कृष्णा (50 रन पर तीन विकेट) ने इससे पहले तीन-तीन विकेट चटकाए जिससे जिंबाब्वे की टीम 40.3 ओवर में सिर्फ 189 रन पर सिमट गई।

जिंबाब्वे ने 110 रन पर आठ विकेट गंवा दिए थे लेकिन रिचर्ड एनगारवा (34) और ब्रेड इवान्स (नाबाद 33) ने नौवें विकेट के लिए 70 रन जोड़कर टीम को सस्ते में सिमटने से बचाया। कप्तान रेगिस चकाब्वा 35 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत को धवन और गिल की जोड़ी ने सतर्क शुरुआत दिलाई।

धवन ने एनगारवा की पहली दो गेंदों पर चौके के साथ खाता खोला। भारत ने शुरुआती 10 ओवर में बिना विकेट खोए 43 रन बनाए। धवन को 32 रन के स्कोर पर सीन विलियम्स की गेंद पर जीवनदान मिला जब क्षेत्ररक्षक ने उनका कैच टपका दिया। गिल ने इवान्स पर तीन चौकों के साथ तेवर दिखाए।

For his bowling figures of 3/24 in 7.3 overs, @akshar2026 is our Top Performer from the first innings.



A look at his bowling summary here 👇👇#ZIMvINDpic.twitter.com/xL6fmXFeny — BCCI (@BCCI) August 18, 2022

धवन ने विलियम्स की गेंद पर एक रन के साथ 76 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और फिर सिकंदर रजा पर चौके के साथ 20वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। गिल ने रेयान बर्ल पर लगातार दो चौकों के साथ 51 गेंद में करियर का तीसरा अर्धशतक पूरा किया।

Innings Break!



Clinical bowling effort from #TeamIndia as Zimbabwe are all out for 189 in 40.3 overs.



Scorecard - https://t.co/P3fZPWilGM#ZIMvINDpic.twitter.com/UmV6JjFjwT — BCCI (@BCCI) August 18, 2022

उन्होंने वेस्ली माधेवेरे की लगातार गेंदों पर चौके और छक्के के साथ 26वें ओवर में टीम के 150 रन पूरे किए। गिल ने नगारवा पर तीन चौके जड़े जबकि धवन ने इवान्स पर चौके के साथ 31वें ओवर में ही भारत को जीत दिला दी।