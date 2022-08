Zimbabwe vs Bangladesh: 2017 के बाद जिंबाब्वे टीम ने वनडे सीरीज 2-1 से जीती, बांग्लादेश ने अंतिम मैच में 105 रन से हराया, ये खिलाड़ी बना प्लेयर ऑफ द सीरीज

Highlights सिकंदर रजा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। जिंबाब्वे ने 2017 से किसी शीर्ष देश के खिलाफ पहली एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय सीरीज जीती। जिंबाब्वे ने टी20 सीरीज भी 2-1 से जीती थी, जो किसी शीर्ष टीम के खिलाफ पहली सीरीज जीत थी।

Zimbabwe vs Bangladesh: जिंबाब्वे की टीम ने कारनामा कर दिया। अंतिम मैच हारकर भी सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। बांग्लादेश ने तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में जिंबाब्वे को 105 रन से हराकर सांत्वना भरी जीत दर्ज की। सिकंदर रजा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।

नए कोच डेव हॉटन के मार्गदर्शन में जिंबाब्वे ने 2017 से किसी शीर्ष देश के खिलाफ पहली एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय सीरीज जीती। जिंबाब्वे ने टी20 सीरीज भी 2-1 से जीती थी, जो किसी शीर्ष टीम के खिलाफ इस प्रारूप में उसकी पहली सीरीज जीत थी।

शुरुआती दो मैच जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी जिंबाब्वे की टीम बांग्लादेश के नौ विकेट पर 256 रन के जवाब में हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर 32.2 ओवर में 151 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश की ओर से सलामी बल्लेबाज अनामुल हक ने 71 गेंद में 76 रन बनाए जबकि अफीफ हुसैन ने 81 गेंद में नाबाद 85 रन की पारी खेली।

बल्लेबाजी की अनुकूल पिच पर यह बड़ा स्कोर नहीं था लेकिन मेजबान जिंबाब्वे की टीम फायदा नहीं उठा सकी। जिंबाब्वे ने पहले और दूसरे ओवर में एक-एक विकेट गंवाने के बाद छठे ओवर में दो विकेट खोए जिससे टीम का स्कोर चार विकेट पर 18 रन हो गया।

