Zimbabwe vs Bangladesh T20: जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को 10 रन से हराकर पहली बार सीरीज 2-1 से जीती, रयान ने 28 गेंद में बनाए 54 रन

Highlights सिकंदर रज़ा को मैन ऑफ़ द सीरीज़ दिया गया। रयान बर्ल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। पहला मुकाबला जिम्बाब्वे ने जीता था।

Zimbabwe vs Bangladesh T20: जिम्बाब्वे ने निर्णायक मुकाबले में बांग्लादेश को 10 रन से हराकर पहली बार सीरीज 2-1 से जीती। बांग्लादेश ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को सात विकेट से हराया था। पहला मुकाबला जिम्बाब्वे ने जीता था।

जिम्बाब्वे ने इतिहास रच दिया। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 146 रन ही बना सकी। रयान बर्ल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। सिकंदर रज़ा को मैन ऑफ़ द सीरीज़ दिया गया।

Zimbabwe hold their nerve in the decider and take the series 2-1 against Bangladesh to clinch their first-ever T20I bilateral series at home 👏



Watch all the #ZIMvBAN matches on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions) 📺 pic.twitter.com/aZvMSm4U9K