Zimbabwe vs Bangladesh: 9 साल बाद बांग्लादेश पर जीत, सिकंदर रजा और इनोसेंट काया ने किया धमाका, पांचवें विकेट के लिए 194 रन की साझेदारी, 1-0 से आगे

Highlights जिंबाब्वे की यह बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में 2013 के बाद पहली जीत है। रजा ने 109 गेंदों पर आठ चौकों और छह छक्कों की मदद से नाबाद 135 रन बनाए। जिंबाब्वे ने तीन विकेट पर 62 रन की खराब शुरुआत से उबरकर पांच विकेट पर 307 रन बनाकर जीत दर्ज की।

Zimbabwe vs Bangladesh: जिम्बाब्वे ने हरारे में इतिहास रच दिया। नौ साल बाद बांग्लादेश के खिलाफ पहली एकदिवसीय जीत दर्ज की। घर पर अपनी पहली द्विपक्षीय T20I सीरीज जीत दर्ज करने के बाद जिम्बाब्वे ने अपने चौथे सफल रन चेज कर जीत दर्ज की।

काया ने अपना पहला एकदिवसीय शतक पूरा किया, जबकि रजा ने अपना चौथा शतक लगाया। दोनों ने 192 रनों की साझेदारी की, जो एकदिवसीय मैचों में जिम्बाब्वे के लिए तीसरा सबसे बड़ा स्कोर था। 2014 में अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा स्टैंड (224 रन) बनाने का रिकॉर्ड खुद हैमिल्टन मजाकद्जा और रजा के नाम है।

सिकंदर रजा और इनोसेंट काया के शतकों की मदद से जिंबाब्वे ने पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को पांच विकेट से हराया। जिंबाब्वे की यह बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में 2013 के बाद पहली जीत है। रजा ने 109 गेंदों पर आठ चौकों और छह छक्कों की मदद से नाबाद 135 रन बनाए।

Stunning knocks from Innocent Kaia and Sikandar Raza 💯



Watch all the #ZIMvBAN matches on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions) 📺



📝 Scorecard: https://t.co/UMQDSxMjxupic.twitter.com/sHg96ctOUD — ICC (@ICC) August 5, 2022

उन्होंने काया (110 रन) के साथ पांचवें विकेट के लिए 194 रन की साझेदारी की। इससे जिंबाब्वे ने तीन विकेट पर 62 रन की खराब शुरुआत से उबरकर पांच विकेट पर 307 रन बनाकर जीत दर्ज की। इससे पहले बांग्लादेश ने दो विकेट पर 303 रन बनाए थे।

Bangladesh stopped in their tracks by Zimbabwe!



Hundreds from Sikandar Raza and Innocent Kaia take the hosts to a #ZIMvBAN ODI series lead 👇https://t.co/bvldaSMBsY — ICC (@ICC) August 6, 2022

उसके शीर्ष क्रम के चार बल्लेबाजों ने अर्धशतक जमाए। बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास ने रिटायर्ड हर्ट होने से पहले सर्वाधिक 81 रन बनाए। उनके अलावा कप्तान तमीम इकबाल ने 62, अनामुल हक ने 73 और मुशफिकुर रहीम ने नाबाद 52 रन का योगदान दिया। दूसरा वनडे रविवार को खेला जाएगा।