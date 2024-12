Zimbabwe vs Afghanistan, 1st Test: 5 दिन, 24 विकेट, 4 शतक और 2 दोहरा शतक और 1427 रन, नतीजा ड्रा

Highlights Zimbabwe vs Afghanistan, 1st Test: दूसरा टेस्ट बृहस्पतिवार से शुरू होगा। Zimbabwe vs Afghanistan, 1st Test: जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान मैच ड्रॉ रहे। Zimbabwe vs Afghanistan, 1st Test: अफगानिस्तान के दो खिलाड़ी दोहरे शतक बना डाले।

Zimbabwe vs Afghanistan, 1st Test: जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच पहले टेस्ट में रनों की बारिश देखने को मिली। 5 दिन में केवल 24 विकेट और इस दौरान 1427 रन बने। मैच के दौरान 4 खिलाड़ी ने शतक कूटे। अफगानिस्तान के दो खिलाड़ी दोहरे शतक बना डाले। मैच ड्रा रहा। दूसरा टेस्ट बृहस्पतिवार से शुरू होगा। जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान ने यहां ड्रॉ रहे टेस्ट में अपना अपना सर्वोच्च टेस्ट स्कोर बनाया। मेजबान जिम्बाब्वे की टीम पहली पारी में 586 रन पर आउट हुई। इससे पहले उसका सर्वोच्च टेस्ट स्कोर नौ विकेट पर 563 रन था जो उसने 2001 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था।

जवाब में अफगानिस्तान ने 699 रन बनाये। रहमत शाह (234) और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी (246) ने तीसरे विकेट के लिये 364 रन की साझेदारी की, जो अफगानिस्तान के लिये किसी भी विकेट का रिकॉर्ड है। अफगानिस्तान का पिछला सर्वोच्च स्कोर चार विकेट पर 545 रन था, जो उसने 2021 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ही बनाया था। जिम्बाब्वे ने दूसरी पारी में चार विकेट पर 142 रन बना लिए थे।