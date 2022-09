Zimbabwe defeated Australia: जिंबाब्वे ने रचा इतिहास, पहली बार ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में दी मात, 141 रन पर ढेर, वॉर्नर और मैक्सवेल दोहरे अंक में पहुंचे

Highlights ऑस्ट्रेलिया ने निश्चित रूप से पहले दो एकदिवसीय मैचों में जीत के साथ सीरीज 2-1 से जीत ली। आज सब जिम्बाब्वे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिम्बाब्वे को बड़ी टीमों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं।

Zimbabwe defeated Australia: ऑस्ट्रेलिया में जिम्बाब्वे ने पहली बार जीत दर्ज की। जिम्बाब्वे ने इतिहास रच दिया। यह दिन जिम्बाब्वे क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने निश्चित रूप से पहले दो एकदिवसीय मैचों में जीत के साथ सीरीज 2-1 से जीत ली। लेकिन आज सब जिम्बाब्वे के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

एक ऐसा दिन जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत के बाद पहली बार जिम्बाब्वे को बड़ी टीमों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। भारत के खिलाफ दमखम दिखाया। ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ एक गेम जीतने में कामयाब रहे। आशा हैं जारी रखेंगे।

लेग स्पिनर रेयान बर्ल ने 10 रन देकर पांच विकेट लेकर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जिससे जिंबाब्वे ने शनिवार को यहां तीसरे एवं अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को तीन विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दोनों वनडे मैच जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर दी थी।

तीसरे वनडे में जिंबाब्वे ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया और फिर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को 141 रन पर ढेर कर दिया। जिंबाब्वे ने पहले 10 ओवर के अंदर ही तीन विकेट ले लिए थे जिससे कि आस्ट्रेलिया आखिर तक नहीं उबर पाया। इसके जवाब में जिंबाब्वे ने 66 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर दिया।

