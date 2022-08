ZIM vs BAN 2nd T20I: बांग्लादेश ने जिंबाब्वे को हराया, सीरीज 1-1 से बराबर, हुसैन ने झटके 5 विकेट, बांग्लादेश के नए कप्तान को झटका

Highlights जिम्बाब्वे पर बांग्लादेश की सात विकेट की जीत के दौरान नूरुल की बायीं तर्जनी में चोट लगी थी। मंगलवार को उसी स्थान पर सीरीज के निर्णायक से बाहर हो गए। चोटों से उबरने में लगभग तीन सप्ताह लगते हैं।

ZIM vs BAN 2nd T20I: बांग्लादेश टीम के लिए बुरी खबर है। नए कप्तान नूरुल हसन उंगली की चोट के कारण टीम से बाहर हो गए। तीन सप्ताह क्रिकेट से दूर रहेंगे। रविवार को हरारे में जिम्बाब्वे पर बांग्लादेश की सात विकेट की जीत के दौरान नूरुल की बायीं तर्जनी में चोट लगी थी।

वह मंगलवार को उसी स्थान पर सीरीज के निर्णायक से बाहर हो गए। बांग्लादेश के फिजियो मुजद्दद अल्फा सानी ने कहा, "हमने एक एक्स-रे किया, जिसमें तर्जनी में फ्रैक्चर का पता चला।" "इस तरह की चोटों से उबरने में लगभग तीन सप्ताह लगते हैं। इसलिए वह मंगलवार के आखिरी टी 20 मैच और आगामी एकदिवसीय सीरीज से बाहर हैं।"

Bangladesh hit back in Harare! Mossadek Hossain magic and a dashing Liton Das lift Bangladesh to victory 👇 https://t.co/gOJGemX3Mx

बांग्लादेश ने मोसादेक हुसैन ने 20 रन देकर पांच विकेट लिए जिससे जिंबाब्वे की टीम आठ विकेट पर 135 रन ही बना पाई। उसकी तरफ से केवल तीन बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे। इनमें सिकंदर रजा ने 62 और रियान बरी ने 32 रन का योगदान दिया। बांग्लादेश ने 17.3 ओवर में तीन विकेट पर 136 रन बनाकर जीत दर्ज की।

Bangladesh have been forced into another player shuffle with injury ruling out their new T20I skipper.



More 👇https://t.co/8x7wAj88RU