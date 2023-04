Yuzvendra Chahal IPL 2023: पहले भारतीय खिलाड़ी, आईपीएल इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, जानें टॉप-5 में कौन-कौन शामिल

Highlights 133 मैचों में 7.62 की इकॉनमी रेट के साथ 21.58 की औसत से 171 विकेट लिए हैं। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े 5/40 हैं। मलिंगा ने 122 मैचों में 19.79 की औसत और 7.14 की इकॉनमी रेट से 170 विकेट लिए हैं।

Yuzvendra Chahal IPL 2023: राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने कमाल कर दिया। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। चहल ने बुधवार को श्रीलंका के दिग्गज तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ दिया।

अनुभवी स्पिनर के नाम 171 विकेट हो गए। 170+ विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं। उन्होंने गुवाहाटी में पंजाब किंग्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। राजस्थान रॉयल्स से पहले मुंबई इंडियंस (एमआई) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के लिए खेलने वाले चहल ने 133 मैचों में 7.62 की इकॉनमी रेट के साथ 21.58 की औसत से 171 विकेट लिए हैं।

लीग में उनके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े 5/40 हैं। 2009-19 से आईपीएल में अपने पूरे करियर के लिए मुंबई इंडियंस (एमआई) का प्रतिनिधित्व करने वाले मलिंगा ने 122 मैचों में 19.79 की औसत और 7.14 की इकॉनमी रेट से 170 विकेट लिए हैं। उनके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े 5/13 हैं।

