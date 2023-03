चैंपियन खिलाड़ी फिर से अपनी चमक बिखेरेगा, मिलना और उसके साथ हंसना अच्छा लगा, पंत से मिले युवराज, तस्वीरें वायरल

Highlights आर पंत इस साल इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं खेल पाएंगे। फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने उनकी जगह डेविड वॉर्नर को कप्तान नियुक्त किया है। अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है।

नई दिल्लीः भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत से मुलाकात करने के बाद कहा कि यह चैंपियन खिलाड़ी फिर से अपनी चमक बिखेरेगा। युवराज ने भी कैंसर से उबरने के बाद शानदार वापसी की थी और वह जानते हैं कि इस तरह की परिस्थितियों से कैसे आगे बढ़ना होता है।

वनडे विश्व कप 2011 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद युवराज को पता चला था कि वह कैंसर से पीड़ित हैं। युवराज ने अमेरिका में इलाज कराया और फिर भारतीय टीम में वापसी की। युवराज ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया,‘‘अभी छोटे-छोटे कदम। यह चैंपियन फिर से अपनी चमक बिखेरेगा।

On to baby steps !!! This champion is going to rise again 🔜 .was good catching up and having a laugh 😅what a guy positive and funny always !! More power to you 🤛 💫 @RishabhPant17pic.twitter.com/OKv487GrRC