Yashasvi Jaiswal WI vs IND: रोहित के साथ 229 रन की साझेदारी, डेब्यू में 171 रन, जायसवाल ने कहा- ‘प्लेयर आफ द मैच’ जीतना भविष्य में कामयाबियों की कई कहानियों की शुरुआत भर

Highlights वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में जायसवाल ने 171 रन बनाये। कप्तान रोहित शर्मा के साथ 229 रन की साझेदारी की। जायसवाल के प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

Yashasvi Jaiswal WI vs IND: टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन कर चयनकर्ता का दिल जीत लिया। पर्दापण मैच में 171 रन की पारी खेलने वाले जायसवाल के प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। कप्तान रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 229 रन की साझेदारी की।

A debut to remember for Yashasvi Jaiswal! 👍 👍



He bags the Player of the Match award for his brilliant batting perfomance in Dominica 👌 👌#TeamIndia | #WIvINDpic.twitter.com/BitP4oK1Gm — BCCI (@BCCI) July 14, 2023

जायसवाल ने मैच के बाद कहा कि तैयारी काफी अच्छी थी। हमारा सत्र अच्छा रहा। राहुल द्रविड़ सर से बहुत बात की। मुझ पर भरोसा जताने के लिए सभी चयनकर्ताओं और रोहित (शर्मा) भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह वाकई बहुत अच्छा है, मैं इसके लिए काम कर रहा हूं। मैं अच्छी तैयारी और अनुशासन पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं।

A memorable walk back to the hotel room after receiving his first Player of the Match award for India 🏆



Yashasvi Jaiswal has well and truly arrived at the international stage 👏🏻👏🏻#TeamIndia | #WIvIND | @ybj_19pic.twitter.com/WSkMbcSBSq — BCCI (@BCCI) July 15, 2023

भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना मेरे लिए बहुत खास और भावनात्मक है। यह तो सिर्फ शुरुआत है, मुझे अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा और अपने क्रिकेट पर काम करते रहना होगा। मेरी यात्रा में बहुत से लोगों ने मेरी मदद की और मैं उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद देना चाहता हूं। सीनियर खिलाड़ियों के साथ जबरदस्त बैटिंग हुई। मैं उनसे और अधिक सीखने के लिए उत्सुक हूं।

पदार्पण टेस्ट में 150 से अधिक रन बनाने वाले वह तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। उनकी पारी की मदद से भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट में एक पारी और 141 रन से हराया। बीसीसीआई ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक छोटा वीडियो डाला, जिसमें 21 वर्ष के जायसवाल ‘प्लेयर आफ द मैच’ पुरस्कार जीतने के बाद होटल के कमरे में लौट रहे हैं।

India register a comprehensive win in the first Test to start their #WTC25 campaign 🙌



📝 #WIvIND: https://t.co/JYoNxjleCGpic.twitter.com/I2M6Ast3A9 — ICC (@ICC) July 14, 2023

जायसवाल ने सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा ,‘बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले ही टेस्ट में प्लेयर आफ द मैच का पुरस्कार मिला। यह बहुत लंबा सफर था और मैं बहुत खुश हूं।’ उन्होंने कहा ,‘देखते हैं कि भविष्य में क्या है। यह मेरे अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत ही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि इसी तरह खेलता रहूं और टीम के लिये योगदान देता रहूं।’

A dream debut! 💯



Yashasvi Jaiswal becomes just the third Indian opener to make a Test hundred on debut 👏#WTC25 | #WIvIND | 📝: https://t.co/gPEvNeiqUepic.twitter.com/bsIqz21cZ0 — ICC (@ICC) July 13, 2023

उन्होंने कहा ,‘सभी को धन्यवाद। यह मेरे लिये यादगार पल है।’ इससे पहले पुरस्कार लेते हुए उन्होंने कहा था कि देश के लिये टेस्ट खेलना उनके लिये भावुक पल है और उन्होंने मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को उनकी सलाह के लिये धन्यवाद दिया था। उन्होंने कहा ,‘हमने तैयारी बहुत अच्छी की थी। मैंने राहुल सर से काफी बात की और उनसे बहुत कुछ सीखा।

सभी चयनकर्ताओं और रोहित सर को मुझमें भरोसा दिखाने के लिये धन्यवाद। मैं इसी के लिये मेहनत कर रहा था।’ उन्होंने कहा ,‘‘भारत के लिये टेस्ट क्रिकेट खेलना खास है और जज्बाती भी। अभी यह शुरूआत ही है। मुझे अपना फोकस बनाये रखना होगा और मेहनत करते रहनी होगी । मैं सभी को धन्यवाद देता हूं।’