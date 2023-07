Yashasvi Jaiswal India vs West Indies 2023: डेब्यू मैच में धमाका, 17वें भारतीय बल्लेबाज, वीरेंद्र सहवाग और वसीम जाफर का रिकॉर्ड टूटा, जायसवाल ने कहा- कोशिश करूंगा लंबा लेकर जा सकूं

Highlights तीसरे दिन की समाप्ति पर 143 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी बढ़त को 162 रन तक पहुंचा दिया। सिर्फ मेरे करियर का आगाज है। कोशिश करूंगा कि कितना लंबा लेकर जा सकूं।

Yashasvi Jaiswal India vs West Indies 2023: पदार्पण टेस्ट में शतक जड़ने से खुश भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने कहा कि यह तो बस ‘शुरुआत’ है और वह अपने करियर को काफी आगे तक ले जाना चाहेंगे। इस वामहस्त बल्लेबाज ने खुलासा किया कि वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरुआती टेस्ट से पहले कप्तान रोहित शर्मा के शब्दों ने उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

यह 21 साल का खिलाड़ी तीसरे दिन की समाप्ति पर 143 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है जिससे भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी बढ़त को 162 रन तक पहुंचा दिया। जायसवाल ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ यह तो सिर्फ मेरे करियर का आगाज है। कोशिश करूंगा कि कितना लंबा लेकर जा सकूं।’’

