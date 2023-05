KKR vs RR: यशस्वी जायसवाल ने तोड़ा IPL में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड, केकेआर के खिलाफ 13 गेंदों में बनाई फिफ्टी

Highlights जायसवाल ने केएल राहुल और पैट कमिंस (14 गेंदों) के संयुक्त रिकॉर्ड को तोड़ते हुए केवल 13 गेंदों में अर्धशतक जड़ा अपनी रिकॉर्ड-ब्रेकिंग पारी के रास्ते में, राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज ने भी शुरुआती ओवर में 26 रन बनाए इस मुकाबले में वह 47 गेंद में 98 रन बनाकर नाबाद रहे

IPL 2023: राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। जायसवाल ने केएल राहुल और पैट कमिंस (14 गेंदों) के संयुक्त रिकॉर्ड को तोड़ते हुए केवल 13 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। अपनी रिकॉर्ड-ब्रेकिंग पारी के रास्ते में, राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज ने भी शुरुआती ओवर में 26 रन बनाए, जो मौजूदा लीग में एक बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा रन हैं।

कोलकाता के ईडन गार्डन में 150 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए, यशस्वी ने नाइट राइडर्स पर कहर बरपाया। उन्होंने केकेआर के कप्तान नीतीश राणा के एक ओवर की छह गेंदों में क्रमश 6, 6, 4, 4, 2, 4 रन बनाए। भले ही रॉयल्स ने दूसरे ओवर में जोस बटलर का महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिया, लेकिन आक्रामक भारतीय सलामी बल्लेबाज अपने आक्रामक रवैये पर कायम रहा। जायसवाल ने अगले ही ओवर में शार्दुल ठाकुर को चौके की हैट्रिक के लिए रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतक तक पहुंचा दिया। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा करने के क्रम में सात चौके और तीन छक्के लगाए।

