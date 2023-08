wtc point table Ashes 2023: आईसीसी ने डब्ल्यूटीसी अंक काटे, ऑस्ट्रेलिया के धीमी ओवर गति के लिए 10 अंक और इंग्लैंड के 19 अंक काटे, जानें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप प्वाइंट टेबल का हाल

Highlights प्रत्येक ओवर कम होने पर एक WTC अंक काटा गया। मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। इंग्लैंड की टीम 5वें और श्रीलंका की टीम छठे स्थान पर कायम है।

Ashes 2023 wtc point table: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की पुरुष क्रिकेट टीमों को बड़ा झटका लगा है। आईसीसी ने धीमी ओवर को लेकर अंक काटे और धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना भी लगा दिया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) में अंक खो दिए हैं। मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया और प्रत्येक ओवर कम होने पर एक WTC अंक काटा गया।

डब्ल्यूटीसी प्वाइंट टेबल में पाकिस्तान की टीम 24 अंक के साथ पहले पायदान पर है। टीम इंडिया 2 मैच में 16 अंक के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। ऑस्ट्रेलिया 18 अंक के साथ तीसरे और वेस्ट इंडीज 4 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। इंग्लैंड की टीम 5वें और श्रीलंका की टीम छठे स्थान पर कायम है।

आईसीसी ने अपनी वेबसाइट पर जारी विज्ञप्ति में कहा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पर निर्धारित समय में प्रत्येक ओवर कम फेंकने के लिए एक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) अंक का जुर्माना और मैच फीस काटी गई है। पांच टेस्ट की एशेज श्रृंखला 2-2 से बराबर रही।

आईसीसी ने कहा, ‘‘संशोधित नियमों के तहत उन पर निर्धारित समय में प्रत्येक ओवर कम फेंकने के लिए मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना और एक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक काटा गया है।’’ डब्ल्यूटीसी चक्र 2023-25 में प्रत्येक टेस्ट जीतने पर 12 अंक और ड्रॉ होने पर चार अंक दिए जाते हैं। चौथे टेस्ट में धीमी ओवर गति के लिए ऑस्ट्रेलिया के 10 अंक काटे गए।

