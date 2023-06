Highlights टीम इंडिया 296 पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया को 173 रन की बड़ी बढ़त मिल गई है। रहाणे और शारदुल ठाकुर की सातवें विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी की।

WTC Final: अनुभवी अजिंक्य रहाणे और शारदुल ठाकुर ने विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में थोड़ा सा दवाब ऑस्ट्रेलिया पर बनाया है। टीम इंडिया 296 पर आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया को 173 रन की बड़ी बढ़त मिल गई है।

Three in three! 👏



Shardul Thakur falls after reeling off his third half-century at The Oval in as many innings 👌



Follow the #WTC23 Final 👉 https://t.co/wJHUyVnX0rpic.twitter.com/Y8F1TvzpOj