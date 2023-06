WTC Final: डब्ल्यूटीसी फाइनल में कोहली ने बनाए 14 रन, आउट होने के बाद ये आई तस्वीरें, फैंस ने कसे तंज

Highlights ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 469 रन बनाए थे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दौरान इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने कोहली को पहली पारी में खराब वापसी पर हमला किया।

WTC Final: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में भारत का हाल बहुत ही खराब है। 170 रन पर 6 विकेट गिर गए है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 469 रन बनाए थे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली मात्र 14 रन बनाए। सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया।

सोशल मीडिया पर फैंस ने कई ट्वीट किए और जमकर हमला बोला। इसके साथ ही फॉर्म को लेकर भी ट्रोल किया। एक शख्स ने लिखा कि इन्हें केवल बर्गर और पिज्जा खिलाओ। आउट होने के बाद कई मीम्स वायरल हो रहा है। निशाने पर विराट हैं।

Tendulkar didnt eat for 3 days after he got out early in that 2003 WC final



Meanwhile Kohli after getting out early in #WTCFinal2023pic.twitter.com/AOJHMsKPor