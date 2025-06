WTC Final 2025: ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रीका ने प्लेइंग इलेवन की घोषणा की, देखिए कौन शामिल, कहां और कब देखें लाइव स्कोर

Highlights WTC Final 2025: तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर लुंगी एंगिडि को डेन पीटरसन पर तरजीह दी गई है। WTC Final 2025: ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पीठ की सर्जरी के बाद टेस्ट टीम में वापस आ गए हैं। WTC Final 2025: दक्षिण अफ्रीका ने अपनी अंतिम एकादश का ऐलान कर दिया है।

लंदनः विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) फाइनल के लिए दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार से लंदन के लॉर्ड्स में शुरू होने वाले फाइनल मैच के लिए टीम की घोषणा की। मारनस लाबुशेन और उस्मान ख्वाजा ओपनिंग करेंगे। लॉडर्स पर बुधवार से शुरू हो रहे विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के लिए दक्षिण अफ्रीका टीम में तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर लुंगी एंगिडि को डेन पीटरसन पर तरजीह दी गई है। जोश हेजलवुड ने स्कॉट बोलैंड को पछाड़कर प्लेइंग इलेवन में जगह बनाई है और वह तेज गेंदबाजी विभाग में मिशेल स्टार्क और कप्तान पैट कमिंस के साथ जोड़ी बनाएंगे।

WTC Final 2025: दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टीम की घोषणा-

ऑस्ट्रेलियाई XI: उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, ब्यू वेबस्टर, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेजलवुड।

दक्षिण अफ्रीका टीम: तेम्बा बावुमा (कप्तान) , एडेन माक्ररम, रियान रिकेलटन, वियान मूल्डर, ट्रिस्टल स्टब्स, डेविड बेडिंघम, काइल वेरिन्ने, मार्को यानसेन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, लुंगी एंगिडि।

ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पीठ की सर्जरी के बाद टेस्ट टीम में वापस आ गए हैं। एंगिडि ने पिछले साल अगस्त से कोई टेस्ट नहीं खेला है लेकिन अपने करियर में 19 टेस्ट में 55 विकेट ले चुके हैं । वह कैगिसो रबाडा और मार्को यानसेन के साथ दक्षिण अफ्रीका के तेज आक्रमण की कमान संभालेंगे। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी अंतिम एकादश का ऐलान कर दिया है।

पीटरसन पिछले दो महीने में इंग्लिश काउंटी चैम्पियनशिप में मिडिलसेक्स के लिये तीन मैच खेल चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने कहा ,‘यह बहुत कठिन फैसला था। हमने पिछले सत्र में डेन पीटरसन को शानदार प्रदर्शन करते देखा है। लेकिन यह हालात के मद्देनजर लिया गया फैसला है चूंकि लुंगी का रिकॉर्ड बेहतर है। वियान मूल्डर जैसा खिलाड़ी है जो पीटरसन की तरह ही प्रदर्शन कर सकता है।

लॉर्ड्स में डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलना दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा क्षण: एबी डिविलियर्स

दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का मानना है कि लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट इतिहास का एक बड़ा क्षण है। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया 11 से 15 जून तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे सत्र के फाइनल में खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया गत चैंपियन है।

डिविलियर्स ने ‘स्टार स्पोर्ट्स’ से कहा, ‘यह (लॉर्ड्स में फाइनल) दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा पल है। पूरा देश हमारी टीम के साथ खड़ा होगा। उम्मीद है कि हम जीतने में सफल होंगे।’ डिविलियर्स ने 114 टेस्ट मैचों में 22 शतकों सहित 8,765 रन बनाए हैं।

उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को संतुलित टीम करार देते हुए कहा कि वे पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उलटफेर करने में सक्षम है। उन्होंने कहा, ‘‘ मैं इस चुनौती के लिए उत्साहित हूँ। यह एक संतुलित टीम है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उलटफेर कर सकते हैं।

मैं उलटफेर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे स्पष्ट रूप से इस आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल को जीतने के प्रबल दावेदार है।’ ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के पूर्व कप्तान आरोन फिंच को ट्रेविस हेड से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एक और बेहतरीन पारी की उम्मीद है।

फिंच ने कहा, ‘उन्होंने अब तक कई फाइनल में (विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल और 50 ओवर के विश्व कप फाइनल में) यह साबित कर दिया है कि कम समय में मैच को प्रतिद्वंद्वी टीम की पहुंच से दूर कर सकते हैं।’’ उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर खिलाड़ी पहले से इंग्लैंड में है और टीम को इसका फायदा होगा।

उन्होंने कहा, ‘मेरा मानना है कि बल्लेबाजी लाइन-अप बेहद अच्छी तरह से तैयार होगी। कई खिलाड़ियों के आईपीएल में शामिल न होने के कारण उन्हें अपनी टेस्ट तैयारियों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला है।’ तेरह वर्ष पहले लॉडर्स पर ही दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक पर ले जाने वाले पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने उम्मीद जताई है कि आस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 जून से उसी मैदान पर खेले जाने वाले विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में तेंबा बावुमा की टीम इतिहास को दोहरायेगी।

स्मिथ की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने 2012 में लॉडर्स पर इंग्लैंड को हराकर टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था । स्मिथ ने 259 रन बनाये थे जो किसी विदेशी बल्लेबाज का सर्वोच्च स्कोर भी है। दक्षिण अफ्रीका की नजरें दो दशक से अधिक समय में पहले आईसीसी खिताब पर है जिसे पिछले साल टी20 विश्व कप फाइनल में भारत के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था।

दूसरी ओर पैट कमिंस की कप्तानी वाली आस्ट्रेलियाई टीम डब्ल्यूटीसी गदा अपने पास रखना चाहेगी जिसने पिछली बार जून 2023 में ओवल पर भारत को हराया था। एसए20 लीग के कमिश्नर स्मिथ ने कहा ,‘‘लॉडर्स खास है , बहुत खास । मेरे जेहन में उसकी बहुत सारी सकारात्मक यादें हैं।’ उन्होंने कहा ,‘खचाखच भरे लॉडर्स मैदान पर सीढियों से उतरकर मैदान पर खेलने के लिये जाने का अहसास ही अलग है।

यह आपके कैरियर में रोंगटे खड़े करने वाले पलों में से है । मैने 2003 में वहां दोहरा शतक बनाया, टेस्ट मैच जीता, मखाया एनटिनी ने दस विकेट लिये और यह हमारी उस मैदान की सुनहरी यादें हैं ।’’ दक्षिण अफ्रीका के सफलतम टेस्ट कप्तान ने कहा ,‘‘ हम 2012 में एक टीम के तौर पर अपने चरम पर थे। हमारे पास इतने शानदार खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ था।’

दक्षिण अफ्रीका ने पिछले दो साल में आईसीसी टूर्नामेंटों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पुरुष विश्व कप, चैम्पियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश किया, टी20 विश्व कप फाइनल खेला और अब आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल खेलना है। एसए20 के शुरू होने के बाद दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के विकास के बारे में स्मिथ ने कहा ,‘बेतवे एसए20 से निश्चित तौर पर खिलाड़ियों को शानदार मंच मिला है।

इसका फायदा उठाना उन पर है। रियान रिकेलटन जैसे खिलाड़ी ने इसका पूरा फायदा उठाया और अब हर प्रारूप में टीम का हिस्सा है।’ डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिये दक्षिण अफ्रीका की टीम में एसए20 के स्टार खिलाड़ी दो बार की चैम्पियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप के कप्तान एडेन माक्ररम, तीसरे सत्र के सबसे बेशकीमती खिलाड़ी मार्को यानसेन, डरबन सुपर जाइंट्स के कप्तान स्पिनर केशव महाराज, एमआई केपटाउन के कैगिसो रबाडा और लीग में सर्वाधिक रन बनाने वाले रिकेलटन शामिल हैं।