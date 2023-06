WTC Final 2023: रहाणे-ठाकुर की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 296 रन पर समाप्त हुई भारत की पहली पारी, ऑस्ट्रेलिया से 173 रनों से पीछे

Highlights रहाणे ने जहां शानदार बल्लेबाजी करते हुए 129 गेंदों में 89 रनों की पारी खेली वहीं ठाकुर ने 109 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों की मदद से 51 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान पैट कमिंस ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए

ICC World Test Championship Final 2023: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपिशिप के फाइनल के तीसरे दिन भारत की पहली पारी 296 रन पर समाप्त हुई। टीम इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया से 173 रनों से पीछे है। भारत की ओर से अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर ने अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को मजबूती प्रदान करने का काम किया। रहाणे ने जहां शानदार बल्लेबाजी करते हुए 129 गेंदों में 89 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी में 11 चौके और 1 छक्का लगाया।

वहीं ठाकुर ने 109 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों की मदद से 51 रन बनाए। हालांकि दोनों बल्लेबाजों को भाग्य का साथ भी मिला। दोनों के अलावा भारतीय टीम की ओर से जडेजा ने 48 रनों का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान पैट कमिंस ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। उन्होंने अपने 20 ओवर के स्पेल में 83 रन दिए। वहीं मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड और कैमरन ग्रीन ने दो-दो विकेट लिए। जबकि एक विकेट नैथन लायन की झोली में गिरा।

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने भारतीय पारी बेदम नजर आई। टीम का शुरूआती बैटिंग ऑर्डर धड़ाम से गिरा। लेकिन रहाणे ने पहले जडेजा के साथ और बाद में ठाकुर के साथ पारी को संभालने का काम किया। बता दें कि फाइनल मुकाबले में खेल के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 469 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। जिसमें ट्रेविस हेड (163) और स्टीव स्मिथ (121) के शतक शामिल थे। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में भारत के लिए 4 विकेट झटके।

