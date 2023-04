WTC Final 2023: डब्ल्यूटीसी फाइनल मुकाबला 7-11 जून तक लंदन के ओवल में, भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया, जानें दोनों टीम के बारे में

Highlights 12 जून को रिजर्व डे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। भारतीय टीम का नेतृत्व रोहित शर्मा करेंगे।

WTC Final 2023: विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल मुकाबला सात से 11 जून तक लंदन के ओवल में खेला जाएगा। भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया है। पहले डब्ल्यूटीसी के फाइनल में भारत को हराकर न्यूजीलैंड ने खिताब पर कब्जा किया था। भारतीय टीम का नेतृत्व रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया टीम की कमान पैट कमिंस के पास है।

ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो एशेज टेस्ट के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। भारत जिसे 2021 में लॉर्ड्स में उद्घाटन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था ने 15 की अपनी अंतिम टीम घोषित की है।

पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सात से 11 जून तक लंदन के ओवल में होने वाले विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के लिये भारतीय टीम में वापसी की। बीसीसीआई की पांच सदस्यीय चयन समिति और सचिव जय शाह के अलावा कप्तान रोहित शर्मा और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने बैठक में हिस्सा लेकर टीम को अंतिम रूप दिया।

श्रेयस अय्यर के पीठ में चोट के कारण बाहर हो जाने से रहाणे की 15 महीने बाद टीम में वापसी सुनिश्चित थी। अय्यर ने हाल में ब्रिटेन में अपना ऑपरेशन करवाया था। पीटीआई ने 10 अप्रैल को रिपोर्ट ने कहा था कि रहाणे की टीम में वापसी हो सकती है। इस बल्लेबाज ने अभी तक 82 टेस्ट मैच खेले हैंं। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में खेला था।

रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम में किसी को उपकप्तान नियुक्त नहीं किया गया है, लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम दो मैचों में यह भूमिका निभाई थी और उन्हें फिर से यह जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा जा सकता है। पुजारा अभी काउंटी क्रिकेट में ससेक्स की तरफ से खेल रहे हैं।

केएस भरत टीम में शामिल एकमात्र विशेषज्ञ विकेटकीपर है। टीम में रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर के रूप में चार ऑलराउंडर हैं। ओवल में बाद में स्पिनरों को मदद मिलती है और ऐसे में अंतिम एकादश में दो स्पिनर रखे जा सकते हैं। मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर के रूप में टीम में तीन तेज गेंदबाजों को रखा जा सकता है।

डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, केएस भरत (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, जयदेव उनादकट।

डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम: पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, मार्कस हैरिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मारनस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिचेल मार्श, टॉड मर्फी, मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ (उप कप्तान), मिशेल स्टार्क, डेविड वार्नर।