WTC 2023-25 Points Table: डब्ल्यूटीसी तालिका में नंबर 1-2 पर दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया?, जानें रोहित शर्मा की टीम किस जगह

WTC 2023/25 Points Table updated after SL vs AUS 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया रविवार को श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की श्रृंखला में क्लीन स्वीप करने के बाद 2023-25 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) तालिका में शीर्ष पर काबिज दक्षिण अफ्रीका से थोड़ा पीछे दूसरे स्थान पर रहा। दक्षिण अफ्रीका 69.44 प्रतिशत अंक के साथ डब्ल्यूटीसी फाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी थी जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 67.54 प्रतिशत अंक के साथ समापन किया। ऑस्ट्रेलिया ने घरेलू मैदान पर पांच मैचों की बॉर्डर-गावस्कर श्रृंखला में भारत को 3-1 से हराकर दूसरा स्थान हासिल किया था।

अब दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीम 11 जून से लॉर्ड्स में डब्ल्यूटीसी फाइनल में एक दूसरे के सामने होंगी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘भारत के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया की जीत ने उसे लगातार दूसरे डब्ल्यूटीसी फाइनल में जगह बनाने और श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला में 2-0 की जीत ने उन्हें तालिका में दूसरे स्थान को मजबूत करने में मदद की। ’’

ऑस्ट्रेलिया ने गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को पारी और 242 रन से हराया था और रविवार को उसी मैदान पर खेले गए दूसरे मैच में उसे नौ विकेट से करारी शिकस्त दी थी। भारत लंबे समय से इस दौड़ में शामिल रहा लेकिन बॉर्डर-गावस्कर श्रृंखला में हार के बाद बाहर हो गया और 50 प्रतिशत अंक के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर रहा।

दो बार डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने वाले भारत (तीसरे स्थान पर) ने इस चक्र में खेले गए 19 टेस्ट मैच में नौ जीते, आठ हारे और दो मैच ड्रॉ किए। रोहित शर्मा की टीम के इस चक्र के दौरान दो अंक काटे गए। पाकिस्तान 27.98 प्रतिशत अंक के साथ इस चक्र में नौवें और अंतिम स्थान पर रहा।