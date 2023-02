WPL UP Warriorz 2023: यूपी वॉरियर्स ने 25 साल इस खिलाड़ी को बनाया उप-कप्तान, पांच मार्च को गुजरात जायंट्स के खिलाफ पहला मैच, जानें कप्तान और टीम के बारे में

Highlights लीग मुंबई में चार से 26 मार्च तक खेली जाएगी। ब्रेबोर्न स्टेडियम और डीवाई पाटिल स्टेडियम में कुल 22 मैच खेले जाएंगे। यूपी वारियर्स अपना अभियान गुजरात जायंट्स के खिलाफ शुरू करेगी।

WPL UP Warriorz 2023: भारत की शीर्ष हरफनमौला दीप्ति शर्मा को आगामी महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में शनिवार को यूपी वॉरियर्स का उप-कप्तान नियुक्त किया गया। इस 25 साल की खिलाड़ी को यूपी वॉरियर्स ने 2.6 करोड़ रुपये की बोली के साथ टीम से जोड़ा था।

भारतीय महिला टीम की एक प्रमुख सदस्य दीप्ति देश की उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक है जिसके पास विदेशों की फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट में खेलने का अनुभव है। दीप्ति ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा, ‘‘ हमें उम्मीद है कि कप्तान एलिसा हीली और अन्य वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ हम टीम को अच्छी तरह से काम करने और कुछ शानदार क्रिकेट खेलने में मदद कर सकते हैं।’’

