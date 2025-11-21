WPL Auction 2026 player list: 5 टीम, पर्स में 41.1 करोड़, 73 सीट और 277 खिलाड़ी, दौड़ में दीप्ति शर्मा, हरलीन देयोल, प्रतिका रावल, पूजा वस्त्राकर, उमा छेत्री और क्रांति गौड़

WPL Auction 2026 player list: भारत की विश्व कप स्टार दीप्ति शर्मा समेत दुनिया भर के 277 खिलाड़ी यहां 27 नवंबर को महिला प्रीमियर लीग में 73 स्थानों के लिये होने वाली नीलामी का हिस्सा होंगे।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 21, 2025 15:23 IST2025-11-21T15:19:34+5:302025-11-21T15:23:48+5:30

WPL Auction 2026 player list 5 teams, Rs 41-1 crore purse 73 seats 277 players Deepti Sharma, Harleen Deol, Pratika Rawal, Pooja Vastrakar, Uma Chhetri Kranti Goud | WPL Auction 2026 player list: 5 टीम, पर्स में 41.1 करोड़, 73 सीट और 277 खिलाड़ी, दौड़ में दीप्ति शर्मा, हरलीन देयोल, प्रतिका रावल, पूजा वस्त्राकर, उमा छेत्री और क्रांति गौड़

file photo

HighlightsWPL Auction 2026 player list: टाटा WPL 2026 की नीलामी सूची की घोषणा कर दी गई है।WPL Auction 2026 player list: कुल 277 खिलाड़ी 73 उपलब्ध स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी।WPL Auction 2026 player list: नीलामी 27 नवंबर को नई दिल्ली में होगी।

नई दिल्लीः महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी के लिए खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी गई है। 277 खिलाड़ी 27 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली नीलामी में 73 उपलब्ध स्थानों को भरने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। नीलामी सूची में 194 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें 52 कैप्ड और 142 अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं। ये खिलाड़ी 50 स्थानों के लिए बोली लगाएंगे, जबकि 66 विदेशी कैप्ड खिलाड़ी और 17 विदेशी अनकैप्ड खिलाड़ी 23 उपलब्ध स्थानों को भरने की कोशिश करेंगे। डब्ल्यूपीएल 2026 की नीलामी दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी। पांचों टीमों के पास कुल 41.1 करोड़ रुपये का पर्स है।

WPL Auction 2026 player list: सभी आंकड़े-

कुल टीमः 5

पर्सः 41.1 करोड़

खिलाड़ीः 277

मेगा नीलामीः 27 नवंबर

खिलाड़ी जगहः 73

50 लाख रुपयेः कुल 19 खिलाड़ी

40 लाख रुपयेः 11 खिलाड़ी

30 लाख रुपयेः 88 खिलाड़ी

नीलामी सूचीः 194 भारतीय

नीलामी सूचीः 66 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर।

शुरुआत आठ खिलाड़ियों दीप्ति शर्मा (भारत), रेणुका सिंह (भारत), सोफी डिवाइन (न्यूज़ीलैंड), सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड), एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया), अमेलिया केर (न्यूज़ीलैंड), मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया) और लॉरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका) के मार्की सेट से होगी। 50 लाख रुपये के उच्चतम आधार मूल्य वाले ब्रैकेट में कुल 19 खिलाड़ी हैं।

40 लाख रुपये के ब्रैकेट में 11 खिलाड़ी और 30 लाख रुपये के ब्रैकेट में 88 खिलाड़ी पंजीकृत हैं। नीलामी पूल में शामिल खिलाड़ियों की घोषणा करते हुए डब्ल्यूपीएल की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि 19 खिलाड़ियों ने 50 लाख की श्रेणी के लिये, 11 ने 40 लाख और 88 खिलाड़ियों ने 30 लाख की श्रेणी के लिये नाम दिये हैं। नीलामी सूची में 194 भारतीय खिलाड़ी हैं।

जिनमें 52 राष्ट्रीय और 142 घरेलू खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं विदेशी खिलाड़ियों में 66 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और 17 ऐसे क्रिकेटर शामिल हैं, जिन्होंने अपने देश के लिये नहीं खेला है। विदेशी खिलाड़ियों के लिये 23 स्थान उपलब्ध है। भारत की करिश्माई हरफनमौला दीप्ति , हरलीन देयोल, प्रतिका रावल, पूजा वस्त्राकर, उमा छेत्री और क्रांति गौड़ 50 लाख वाली श्रेणी में हैं।

न्यूजीलैंड की सोफी डेवाइन और एमेलिया केर, इंग्लैंड की सोफी एक्सेलेटेन, आस्ट्रेलिया की एलिसा हीली और मेग लैनिंग भी 50 लाख वाली श्रेणी में हैं। टीमों ने सात विदेशी खिलाड़ियों समेत 17 खिलाड़ी रखे हैं। नीलामी की शुरूआत मारकी खिलाड़ियों से होगी जिनमें दीप्ति, रेणुका सिंह, सोफी डेवाइन, सोफी एक्सेलेटन, एलिसा हीली, अमेलिया केर, मेग लैनिंग और लौरा वोल्वार्ट शामिल हैं।

Open in app
टॅग्स :Women's Premier League (WPL)Mumbai IndiansDelhi CapitalsGujarat GiantsUP WarriorzRoyal Challengers Bangaloreविमेंस प्रीमियर लीगमुंबई इंडियंसदिल्ली कैपिटल्सगुजरात जायंट्सयूपी वारियर्सरॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर