WPL Auction 2026: डब्ल्यूपीएल के मेगा ऑक्शन में बिके और बिना बिके प्लेयर्स की पूरी लिस्ट

WPL Auction 2026: पहली विमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर रही। दीप्ति शर्मा WPL के इतिहास में दूसरी सबसे ज़्यादा कीमत वाली खिलाड़ी बन गईं, जिन पर UP वॉरियर्स ने 3.2 करोड़ की बोली लगाई। वॉरियर्स, जिसके हेड अभिषेक नायर हैं, ऑक्शन से पहले अपने बड़े पर्स को देखते हुए बिज़ी रहे हैं।
दीप्ति के साथ, UP ने किरण नवगिरे और सोफी एक्लेस्टोन पर अपने RTM का इस्तेमाल किया। 3 बार की फाइनलिस्ट मेग लैनिंग को भी हरलीन देओल के साथ 1.9 करोड़ रुपये में खरीदा गया। दिल्ली कैपिटल्स ने श्री चरणी को वापस खरीदा और लैनिंग की जगह लॉरा वोल्वार्ड्ट को टॉप ऑर्डर में शामिल किया। चिनेल हेनरी और स्नेह राणा दूसरी खरीदी गईं।
MI ने अब तक सिर्फ़ एक खिलाड़ी को चुना है, जिसमें कीवी ऑल-राउंडर अमेलिया केर को शामिल किया गया है। केर WPL ऑक्शन 2026 में दूसरी सबसे ज़्यादा कीमत वाली खिलाड़ी हैं, जिन्हें 3 करोड़ रुपये में खरीदा गया।
बिके हुए खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट
एमिली केर | मुंबई इंडियंस | ₹3 करोड़
शबनीम इस्माइल | मुंबई इंडियंस | ₹60 लाख
संस्कृति गुप्ता | मुंबई इंडियंस | ₹20 लाख
लौरा वोल्वार्ड्ट | दिल्ली कैपिटल्स | ₹1.1 करोड़
चिनेल हेनरी | दिल्ली कैपिटल्स | ₹1.30 करोड़
श्री चरणी | दिल्ली कैपिटल्स | ₹1.30 करोड़
स्नेह राणा | दिल्ली कैपिटल्स | ₹50 लाख
लिजेल ली | दिल्ली कैपिटल्स | ₹30 लाख
दीया यादव | दिल्ली कैपिटल्स | ₹10 लाख
दीप्ति शर्मा | UP वॉरियर्स | ₹3.2 करोड़
सोफी एक्लेस्टोन | UP वॉरियर्स| ₹85 लाख
मेग लैनिंग |UP वॉरियर्स|₹1.9 करोड़
फोबे लिचफील्ड |UP वॉरियर्स| ₹1.20 करोड़
किरण नवगिरे |UP वॉरियर्स|₹60 लाख
हरलीन देओल |UP वॉरियर्स|₹50 लाख
क्रांति गौड़ |UP वॉरियर्स| ₹50 लाख
आशा सोभना |UP वॉरियर्स|₹1.1 करोड़
सोफी डिवाइन |UP वॉरियर्स| ₹2 करोड़
रेणुका सिंह |UP वॉरियर्स| ₹60 लाख
भारती फुलमाली |UP वॉरियर्स|₹70 लाख
टिटस साधु |UP वॉरियर्स|₹30 लाख
जॉर्जिया वोल |UP वॉरियर्स|₹60 लाख
नादिन डी क्लर्क|UP वॉरियर्स| ₹65 लाख
राधा यादव|UP वॉरियर्स| ₹65 लाख
लॉरेन बेल |UP वॉरियर्स|₹90 लाख
लिंसे स्मिथ |UP वॉरियर्स| ₹30 लाख
प्रेमा रावत |UP वॉरियर्स| ₹20 लाख
बिना बिके खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट
एलिसा हीली | ऑस्ट्रेलिया | ₹50 लाख
एस मेघना | भारत | ₹30 लाख
ताज़मिन ब्रिट्स | साउथ अफ्रीका | ₹30 लाख
इज़ी गेज़ | न्यूज़ीलैंड | ₹50 लाख
ग्रेस हैरिस | ऑस्ट्रेलिया | ₹30 लाख
एनी जोन्स | इंग्लैंड | ₹50 लाख
उमा चेट्री | भारत | ₹50 लाख
लॉरेन चीटल | ऑस्ट्रेलिया | ₹30 लाख
डार्सी ब्राउन | ऑस्ट्रेलिया | ₹30 लाख
प्रिया मिश्रा | भारत | ₹30 लाख
अमांडा-जेड | ऑस्ट्रेलिया | ₹30 लाख
साइका इशाक | भारत | ₹30 लाख
अलाना किंग | ऑस्ट्रेलिया | ₹40 लाख
प्रणवी चंद्रा | भारत | ₹10 लाख
सानिका चालके | भारत | ₹10 लाख
दीया यादव | भारत | ₹10 लाख
आरुषि गोयल | भारत | ₹10लाख
दिशा कासट | भारत | ₹10 लाख
वृंदा दिनेश | भारत | ₹10 लाख
डेविना परिन | भारत | ₹10 लाख
हुमैरा काज़ी | भारत | ₹10 लाख
अमनदीप कौर | भारत | ₹20 लाख
जी त्रिशा | भारत | ₹10 लाख
जिंतीमनी कलिता | भारत | ₹10 लाख
यशाश्री एस | भारत | ₹10 लाख
नंदिनी कश्यप | भारत | ₹10 लाख
प्रथ्यूषा कुमार | भारत | ₹10 लाख
खुशी भाटिया | भारत | ₹10 लाख
ममता मदिवाला | भारत | ₹10 लाख
शिप्रा गिरी | भारत | ₹10 लाख
हैप्पी कुमारी | भारत | ₹10 लाख
नंदिनी शर्मा | भारत | ₹10 लाख
कोमलप्रीत कौर | भारत | ₹10 लाख
मिली इलिंगवर्थ | भारत | ₹10 लाख
शबनम शकील | भारत | ₹10 लाख
प्रकाशिका नाइक | भारत | ₹10 लाख
भारती रावल | भारत | ₹10 लाख
प्रियका कौशल | भारत | ₹10 लाख
परुनिका सिसोदिया | भारत | ₹10 लाख
जाग्रवी पवार | भारत | ₹10 लाख