WPL 2026 Mega Auction: कौन हैं मल्लिका सागर? भारत के स्पोर्ट्स ऑक्शन लैंडस्केप को नई परिभाषा देने वाली चर्चित ऑक्शनर

WPL 2026 Mega Auction: मल्लिका सागर एक भारतीय आर्ट कलेक्टर और ऑक्शनर हैं, जो अभी स्पोर्ट्स ऑक्शन, खासकर क्रिकेट की दुनिया में सबसे हाई-प्रोफाइल नामों में से एक हैं। मल्लिका का जन्म 3 अगस्त, 1975 को मुंबई (तब बॉम्बे) में हुआ था। उन्हें शुरू से ही आर्ट का शौक था, जिससे उन्होंने USA के फिलाडेल्फिया में ब्रायन मावर कॉलेज में आर्ट हिस्ट्री की पढ़ाई की।

ग्रेजुएशन के बाद, उन्होंने मशहूर ब्रिटिश ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज़ में काम करना शुरू किया, जहाँ 2001 में, वह उस फर्म में पहली भारतीय महिला ऑक्शनर बनीं। इतने सालों में, मल्लिका ने आर्ट ऑक्शन में एक शानदार करियर बनाया, जिसमें मॉडर्न और कंटेंपररी इंडियन आर्ट में स्पेशलाइज़ेशन किया। बाद में वह इंडिया लौटीं और मुंबई की गैलरी पुंडोल्स आर्ट गैलरीज़ से जुड़ गईं, जहाँ उन्होंने कई आर्ट ऑक्शन किए।

उनके करियर में एक ज़बरदस्त मोड़ तब आया जब उन्होंने स्पोर्ट्स ऑक्शन की दुनिया में कदम रखा। मल्लिका को स्पोर्ट्स के मैदान में पहला बड़ा ब्रेक 2021 में मिला, जब उन्होंने प्रो कबड्डी लीग (PKL) के लिए प्लेयर्स का ऑक्शन किया, और इस तरह के ऑक्शन को हेड करने वाली पहली महिला बनीं। फिर, 2023 में, उन्होंने विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के पहले ऑक्शन को ओवरसी किया, जिससे क्रिकेट ऑक्शन में उनकी फॉर्मल एंट्री हुई।

दिसंबर 2023 में, मल्लिका ने सबसे मशहूर इंडियन T20 लीग, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में पहली महिला ऑक्शनर बनकर इतिहास रच दिया, जब उन्होंने IPL 2024 ऑक्शन को हैंडल किया। उनके परफॉर्मेंस ने बहुत ध्यान खींचा और उन्हें IPL 2025 मेगा ऑक्शन को भी कंडक्ट करने के लिए फिर से अपॉइंट किया गया।



आर्ट-हिस्ट्री की स्टूडेंट से लेकर आर्ट और स्पोर्ट्स दोनों दुनिया में पायनियरिंग ऑक्शनर बनने तक का मल्लिका का सफर, वर्सेटिलिटी और जेंडर बैरियर को तोड़ने का एक ज़बरदस्त उदाहरण है। अपने शांत, प्रोफेशनल व्यवहार और सदियों पुराने आर्ट ट्रेडिशन बैकग्राउंड के साथ, वह इंडिया की टॉप स्पोर्ट्स लीग में हाई-स्टेक ऑक्शन में बैलेंस, सब्जेक्ट-नॉलेज और शोमैनशिप का एक रेयर मिक्स लाती हैं।