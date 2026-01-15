WPL 2026: यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया, हरलीन देओल की अर्धशतकीय पारी से मिली सीज़न की पहली जीत

हरलीन देओल इस जीत की नायिका रहीं। उन्होंने अपनी टीम के लिए 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 64 रनों की पारी खेली, जो केवल 39 गेंदों में आई।

MIW vs UPW: महिला प्रीमियर लीग 2026 के इस सीजन में यूपी वॉरियर्स ने पहली जीत हासिल कर ली है। गुरुवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से मात दी। हरलीन देओल इस जीत की नायिका रहीं। उन्होंने अपनी टीम के लिए 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 64 रनों की पारी खेली, जो केवल 39 गेंदों में आई। उन्होंने अपनी इस पारी में 12 चौके लगाए। अंत में क्लो ट्राइटन ने भी उनका भरभूर साथ दिया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 245 की स्ट्राइक रेट से ज्यादा की बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों में नाबाद 27 रन ठोके, जिससे यूपी 11 गेंदें शेष रहते हुए इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल कर लिया। 

मध्यक्रम बल्लेबाज हरलीन देओल ने कमाल के अंदाज में बल्लेबाजी की। एमआईडब्ल्यू के पास हरलीन के कट्स, ड्राइव्स और लेट-कट्स का कोई जवाब नहीं था। हरलीन ने उन्हें इतनी अच्छी तरह से टाइम किया कि कोई भी सोच सकता है कि ऑफ-साइड पर कितने भी फील्डर होते, तो भी उनके स्ट्रोकप्ले को नहीं रोक पाते।

इससे पहले, सलामी बल्लेबाज और कप्तान लैनिंग (26 रन) को शुरुआत में एक जीवनदान मिला था, जिसके बाद वह अच्छी दिख रही थीं, लेकिन वह बड़ी पारी नहीं खेल पाईं। हरलीन और लिटचफील्ड (25 रन) के बीच पार्टनरशिप अहम थी और फिर ट्रायोन ने आकर एक शानदार कैमियो खेला। एमआईडब्ल्यू के लिए नैट साइवर-ब्रंट ने सर्वाधिक दो विकेट लिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी टीम के लिए 65 रनों की तूफानी पारी भी खेली थी, जिससे यूपी वॉरियर्स के खिलाफ पांच विकेट पर एमआईडब्ल्यू 161 रन बना सका। 

मुंबई इंडियंस हालांकि धीमी पिच पर पहले 10 ओवर में रन गति नहीं बढ़ा सकी लेकिन साइवर ब्रंट ने 43 गेंद की पारी के दौरान नौ चौके और एक छक्का लगाकर टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। उनके अलावा अमनजोत कौर ने 38 रनों का योगदान दिया। यूपी वॉरियर्स के लिए शिखा पांडे, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन और शोभना आशा ने एक एक विकेट झटका। एमआईडब्ल्यू की चार मैचों में यह दूसरी हार है। 

