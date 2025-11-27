WPL 2026 Schedule: विमेंस प्रीमियर लीग का शेड्यूल जारी, 9 जनवरी से आगाज, 5 फरवरी को समापन

WPL 2026 Schedule: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 (डब्ल्यूपीएल 2025) के लिए नवी मुंबई और वडोदरा वेन्यू हैं, जो 9 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा। टूर्नामेंट नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में शुरू होगा, जबकि फाइनल वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में होगा।

यह घोषणा डब्ल्यूपीएल कमेटी के चेयरमैन जयेश जॉर्ज ने गुरुवार को नई दिल्ली में कॉम्पिटिशन के पहले मेगा ऑक्शन के शुरू होने से पहले की। बता दें कि डब्ल्यूपीएल कमेटी ने तारीखों और वेन्यू को फाइनल करने के लिए दोपहर के आसपास ऑक्शन वेन्यू पर एक मीटिंग की, और पूरा शेड्यूल जल्द ही आने की उम्मीद है।

जॉर्ज द्वारा घोषित तारीखों के अनुसार, चौथा डब्ल्यूपीएल फाइनल भारत और श्रीलंका में 2026 मेन्स T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से दो दिन पहले होगा। डब्ल्यूपीएल 2026 का दूसरा हाफ वडोदरा में रखने का कारण यह भी है कि कोटाम्बी स्टेडियम 11 जनवरी को भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पुरुषों की ODI सीरीज़ का पहला मैच होस्ट करने वाला है।

वडोदरा 2025 में डब्ल्यूपीएल के चार होस्ट में से एक था और अब उसे पूरा दूसरा हाफ और नॉकआउट स्टेज भी मिलेंगे, जिसमें सबसे ज़रूरी टाइटल मैच भी शामिल है। यह टूर्नामेंट डब्ल्यूपीएल में पहली बार महिला क्रिकेट की वापसी भी दिखाएगा, जब भारत ने 2 नवंबर को 2025 महिला ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था।

फिलहाल, सभी पांच टीमों – दो बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस, 2024 की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, तीन बार की उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स – का ध्यान 2026 सीजन के लिए ट्रॉफी जीतने वाली टीम बनाने पर होगा।

मेगा ऑक्शन में, भारत की ODI वर्ल्ड कप जीतने वाली कैप्टन हरमनप्रीत कौर MI टेबल पर झूलन गोस्वामी, नई कोच लिसा केइटली और टीम मालिकों के साथ मौजूद हैं। DC के पास हेड कोच जोनाथन बैटी और क्रिकेट डायरेक्टर सौरव गांगुली के रूप में स्टार खिलाड़ियों वाली टीम है।

UPW के नए हेड कोच अभिषेक नायर और मेंटर लिसा स्थालेकर मौजूद हैं, जबकि प्रवीण तांबे और माइकल क्लिंगर GG को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और RCB की नई अपॉइंटेड असिस्टेंट कोच अन्या श्रुबसोल हेड कोच मालोलन रंगराजन के साथ टेबल पर हैं।

