WPL 2023: यूपी वॉरियर्स 135 रन पर आउट, केवल 4 खिलाड़ी दहाई के अंक में पहुंचे, देखें स्कोर बोर्ड

WPL 2023: ग्रेस हैरिस (46) और दीप्ति शर्मा (22) के बीच छठे विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी से यूपी वॉरियर्स ने बेहद खराब शुरुआत से उबरते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) को महिला प्रीमियर लीग टी20 मैच में बुधवार को यहां पहली जीत दर्ज करने के लिए 136 रन का लक्ष्य दिया।

वॉरियर्स की टीम 19.3 ओवर में 135 रन पर आउट हो गई। वॉरियर्स की टीम नौवें ओवर में 31 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी लेकिन हैरिस और दीप्ति ने इसके बाद आक्रामक बल्लेबाजी कर मैच में टीम की वापसी करायी। हैरिस ने 32 गेंद की पारी में पांच चौके और दो छक्के जड़े जबकि दीप्ति ने 19 गेंद की पारी में चार चौके लगाये।

इन दोनों के अलावा किरण नवगिरे (22) और सोफी एकलस्टन (12) ही दहाई के अंक में पहुंची। आरसीबी के लिए एलिस पेरी ने चार ओवर में 16 रन देकर तीन सफलता हासिल की तो वही सोफी डिवाइन और सोभना आशा ने दो-दो विकेट लिये। मेगन शूट और श्रेयंका पाटिल को एक-एक सफलता मिली।

