WPL 2023: आरसीबी की लगातार चौथी हार, यूपी वारियर्स ने दूसरी जीत दर्ज की, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने 47 गेंद में उड़ाए 96 रन

Highlights आरसीबी टीम की लगातार चौथी हार है। प्वाइंट टेबल में आरसीबी सबसे नीचे है। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी एलिसा हीली ने शानदार पारी खेली।

WPL 2023: यूपी वारियर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) को महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में शुक्रवार को 10 विकेट से हराकर दूसरी जीत दर्ज की। आरसीबी टीम की लगातार चौथी हार है। प्वाइंट टेबल में आरसीबी सबसे नीचे है।

ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी एलिसा हीली ने शानदार पारी खेली। भारतीय खिलाड़ी रेणुका सिंह पर लगातार 4 चौके लगाई। हीली ने 47 गेंद में 96 रन की पारी खेली, जिसमें 18 चौके और एक छक्का शामिल है। देविका वैद्य ने भी शानदार पारी खेली। यूपी वारियर्स की टीम 42 गेंद पहले बाजी मार ली।

अनुभवी स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन और दीप्ति शर्मा की शानदार गेंदबाजी के बाद कप्तान एलिसा हीली की नाबाद 96 रन की आकर्षक पारी की मदद से यूपी वारियर्स ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में शुक्रवार को यहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) को 42 गेंद शेष रहते हुए 10 विकेट से करारी शिकस्त दी।

आरसीबी की यह लगातार चौथी हार है जिससे उसके आगे बढ़ने की संभावना को करारा झटका लगा है। वारियर्स ने तीन मैचों में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। बाएं हाथ की स्पिनर एक्लेस्टोन ने 13 रन देकर चार और ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने 26 रन देकर तीन विकेट लिए जिससे पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी आरसीबी की टीम 19.3 ओवर में 138 रन पर आउट हो गई गई।

उसकी तरफ से एलिस पैरी ने 39 गेंदों पर 52 रन बनाए जिसमें छह चौके और एक छक्का शामिल है। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज सोफी डिवाइन ने 24 गेंदों पर 36 रन का योगदान दिया। हीली ने 47 गेंदों पर 18 चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 96 रन बनाए।

देविका वैद्य (31 गेंदों पर नाबाद 36 रन, पांच चौके) ने उनके सहयोगी की भूमिका बखूबी निभाई जिससे वारियर्स ने केवल 13 ओवर में बिना किसी नुकसान के 139 रन बनाकर मैच को पूरी तरह से एकतरफा बना दिया। हीली ने शुरू से आक्रामक रवैया अपनाकर चौकों की झड़ी लगा दी।

पावर प्ले के अंतिम ओवर में उन्होंने श्रेयंका पाटिल पर लगातार तीन चौके लगाए जिससे वारियर्स पहले छह ओवरों में बिना किसी नुकसान के 55 रन बनाने में सफल रहा। हीली ने 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर रेणुका सिंह के एक ओवर में लगातार चार चौके लगाए। इसके बाद उन्होंने एरिन बर्न्स पर पारी का पहला छक्का भी लगाया।

उन्होंने पाटिल पर चौका जड़कर अपना स्कोर 95 और टीम का स्कोर आरसीबी के बराबरी पर पहुंचाया। उन्हें शतक पूरा करने के लिए छक्के की जरूरत थी लेकिन उन्होंने एक रन लेकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना केवल चार रन बनाकर राजेश्वरी गायकवाड़ की गेंद पर कवर में कैच दे बैठी।

दूसरे छोर पर हालांकि डिवाइन ने शुरू से आक्रामक रवैया अपनाया। न्यूजीलैंड की इस बल्लेबाज ने ग्रेस हैरिस के पहले ओवर में चौके और छक्के से शुरुआत की लेकिन जब वह मंधाना के आउट होने के बाद पैरी के साथ मजबूती से पारी आगे बढ़ा रही थी तभी एक्लेस्टोन की गेंद कट करने के प्रयास में बोल्ड हो गई।

उन्होंने अपनी पारी में पांच चौके और एक छक्का लगाया। पैरी ने भी अंजली सर्वानी पर दो चौके और गायकवाड पर छक्का जड़कर शुरू में अपने इरादे जतला दिए थे। इससे आरसीबी पावर प्ले में 54 रन बनाने में सफल रहा। पैरी ने 35 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया लेकिन इस बीच कनिका आहूजा (आठ) और हीथर नाइट (एक) उनका साथ नहीं दे पाई।

श्रेयंका पाटिल (15) भी तीन चौके जड़ने के बाद एक्लेस्टोन का दूसरा शिकार बनी। पैरी भी 17वें ओवर के शुरू में रन गति तेज करने के प्रयास में दीप्ति शर्मा की गेंद पर डीप मिडविकेट पर कैच दे बैठी। दीप्ति ने इसी ओवर में इरिन बर्न्स को बोल्ड किया।

डेथ ओवरों को ध्यान में रखकर रिचा घोष को आठवें नंबर पर उतारा गया लेकिन वह केवल एक रन बनाकर रन आउट हो गई जिससे आरसीबी की रणनीति भी विफल हो गई। आरसीबी ने अंतिम चार ओवरों में केवल 14 रन बनाए और इस बीच पांच विकेट गंवाए।