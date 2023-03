WPL 2023: सोफी डिवाइन ने गुजरात जायट्स के खिलाफ बल्ले से बरपाया कहर, 9 चौके, 8 छक्कों की मदद से 36 गेंदों में बनाए 99 रन, RCBW को दिलाई दूसरी जीत

Highlights इस मैच में टॉस जीतकर गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 188 रन बनाए थे जायंट्स द्वारा मिले 189 रनों के लक्ष्य को आरसीबीडब्ल्यू ने 16वें ओवर में हासिल कर मैच को 8 विकेट से जीत लिया 99 रन डिवाइन का इस महिला आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर है

Royal Challengers Bangalore Women vs Gujarat Giants: डब्ल्यूवीएल में शनिवार को आरसीबी और गुजरात जायंट्स के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। गुजरात जायंट्स द्वारा मिले 189 रनों के लक्ष्य को आरसीबीडब्ल्यू ने 16वें ओवर में हासिल कर मैच को 8 विकेट से जीत लिया। 7वें मुकाबले में यह आरसीबी की दूसरी जीत है।

इस मुकाबले में आरसीबी की ओपनर बल्लेबाज सोफी डिवाइन ने गुजरात की टीम पर अपने बल्ले से कहर बरपाया। उन्होंने 36 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके, 8 छक्कों की मदद से 99 रनों की पारी खेली। वह शतक जड़ने से मात्र एक रन से चूक गईं। हालांकि 99 रन उनका महिला आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर है। इससे पहले उन्होंने 20 गेंदों में छक्के के साथ अपना अर्धशतक लगाया।

