WPL 2023: डब्ल्यूपीएल में पहली जीत की तलाश, आरसीबी कप्तान फिर फेल, पैरी और घोष ने जोड़े 74 रन, एलिस ने उड़ाए 4 चौके और 5 छक्के

Highlights दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चार विकेट पर 150 रन बनाए। आरसीबी की टीम अंतिम छह ओवर में 82 रन जोड़ने में सफल रही। मारिजान केप ने किफायती गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में सिर्फ 18 रन दिए।

WPL 2023: एलिस पैरी के अर्धशतक और रिचा घोष की तेजतर्रार पारी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में सोमवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चार विकेट पर 150 रन बनाए।

डब्ल्यूपीएल में पहली जीत की तलाश में जुटे आरसीबी की ओर से पैरी ने 52 गेंद में पांच छक्कों और चार चौकों से नाबाद 67 रन की पारी खेलने के अलावा रिचा घोष (16 गेंद में 37 रन, तीन छक्के, तीन चौके) के साथ चौथे विकेट के लिए 74 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

पैरी और रिचा की पारियों से आरसीबी की टीम अंतिम छह ओवर में 82 रन जोड़ने में सफल रही। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से शिखा पांडे सबसे सफल गेंदबाज रहीं जिन्होंने 23 रन देकर तीन विकेट चटकाए। मारिजान केप ने किफायती गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में सिर्फ 18 रन दिए लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।

Perry power was on display in the #DCvRCB clash 🔥🔥



Relive @EllysePerry's second consecutive half-century in the #TATAWPL 📽️🔽https://t.co/rfTTS3t9so — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 13, 2023

एलिस कैप्से ने तीन ओवर में 31 जबकि जेस जोनासेन ने चार ओवर में 39 रन खर्च किए। दिल्ली की कप्तान मेग लेनिंग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मारिजान केप ने स्मृति मंधाना (08) को पहला ओवर मेडन डाला जिसके बाद सोफी डिवाइन (21) ने एलिस कैप्से पर चौके के साथ अपना और टीम का खाता खोला।

सोफी और स्मृति दोनों ने मारिजान के अगले ओवर में चौके जड़े। सोफी ने एलिस कैप्से पर भी चौका मारा लेकिन स्मृति ने शिखा पांडे की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बाउंड्री के समीप जेमिमा रोड्रिग्स को कैच थमा दिया। एलिस पैरी ने शिखा पर चौके के साथ खाता खोला। सोफी हालांकि 16 रन के स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब जेस जोनासेन ने अपनी ही गेंद पर उनका कैच टपका दिया।

बेंगलोर की टीम पावर प्ले में एक विकेट पर 29 रन ही बना सकी। बेंगलोर की बल्लेबाजों को दिल्ली के तेज गेंदबाज और स्पिन मिश्रित आक्रमण के खिलाफ बीच के ओवर में रन गति में इजाफा करने में परेशानी हुई। इसी बढ़ते दबाव के बीच सोफी शिखा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बोल्ड हो गई।

Innings Break!@RCBTweets post a competitive total of 150/4 in the first innings 💪🏻



Will they successfully defend it or do you reckon #DC will chase this down tonight?



Follow the match ▶️ https://t.co/E13BL45tYr#TATAWPL | #DCvRCBpic.twitter.com/p5Vx4S8QEG — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 13, 2023

पैरी ने जोनासेन पर चौके और फिर एक रन के साथ 10 ओवर में टीम का स्कोर दो विकेट पर 50 रन तक पहुंचाया। शिखा ने इसके बाद तारा नौरिस की गेंद पर हीथर नाइट (11) का शानदार कैच लपककर बेंगलोर का स्कोर 13वें ओवर में तीन विकेट पर 63 रन किया। पैरी ने हालांकि एक छोर संभाले रखा।

उन्होंने शिखा पर चौका मारा जिसके बाद इस तेज गेंदबाज ने अपने ही ओवर में उनका कैच टपका दिया। पैरी ने इसका फायदा उठाकर इस तेज गेंदबाज पर लांग ऑन पर छक्का जड़ दिया। रिचा घोष ने भी तेवर दिखाते हुए 16वें ओवर में कैप्से पर दो चौका और एक छक्का जड़ा। पैरी ने अगले ओवर में तारा पर दो छक्कों के साथ 45 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया।

For her powerful and entertaining 67*, @EllysePerry was the top performer from the first innings of the #DCvRCB game 👍 👍 #TATAWPL



A summary of her batting display 🔽 pic.twitter.com/Rf0CJeeBzN — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 13, 2023

रिचा ने भी इस ओवर में छक्का जड़ा। दोनों बल्लेबाज ने अगले ओवर में जोनासेन पर भी छक्के मारे। शिखा ने रिचा को विकेटकीपर तानिया भाटिया के हाथों कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा। मैदानी अंपायर ने बल्लेबाज को आउट नहीं दिया था लेकिन डीआरएस लेने पर उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। पैरी ने जोनासन के अंतिम ओवर में छक्के के साथ टीम का स्कोर 150 रन तक पहुंचाया।