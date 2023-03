WPL 2023: अंतिम 4 ओवर में 14 रन जोड़कर खोए 5 विकेट, आरसीबी 138 पर ऑल आउट, एक्लेस्टोन और दीप्ति ने झटके 7 विकेट

Highlights महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में 19.3 ओवर में 138 रन पर समेट दिया। अंजली सर्वानी ने क्षेत्ररक्षण में कमाल दिखाया तथा तीन कैच लेने के अलावा एक रन आउट किया। कप्तान स्मृति मंधाना केवल चार रन बनाकर राजेश्वरी गायकवाड़ की गेंद पर कवर में कैच दे बैठी।

WPL 2023: अनुभवी स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन और दीप्ति शर्मा की शानदार गेंदबाजी की मदद से यूपी वारियर्स ने एलिस पैरी के अर्धशतक के बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) को महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में शुक्रवार को यहां 19.3 ओवर में 138 रन पर समेट दिया।

पैरी ने 39 गेंदों पर 52 रन बनाए जिसमें छह चौके और एक छक्का शामिल है। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज सोफी डिवाइन ने 24 गेंदों पर 36 रन का योगदान दिया। वारियर्स की तरफ से एक्लेस्टोन ने 13 रन देकर चार और दीप्ति ने 26 रन देकर तीन विकेट लिए। अंजली सर्वानी ने क्षेत्ररक्षण में कमाल दिखाया तथा तीन कैच लेने के अलावा एक रन आउट किया।

Innings Break! An impressive bowling performance from @UPWarriorz ! 👏 👏 4⃣ wickets for @Sophecc19 3⃣ wickets for @Deepti_Sharma06 @EllysePerry top scores for @RCBTweets 👍 👍 The #UPW chase is coming up shortly! Scorecard ▶️ https://t.co/aLy7IOKGXp #TATAWPL | #RCBvUPW pic.twitter.com/rtcbmavjPv

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना केवल चार रन बनाकर राजेश्वरी गायकवाड़ की गेंद पर कवर में कैच दे बैठी। दूसरे छोर पर हालांकि डिवाइन ने शुरू से आक्रामक रवैया अपनाया।

न्यूजीलैंड की इस बल्लेबाज ने ग्रेस हैरिस के पहले ओवर में चौके और छक्के से शुरुआत की लेकिन जब वह मंधाना के आउट होने के बाद पैरी के साथ मजबूती से पारी आगे बढ़ा रही थी तभी एक्लेस्टोन की गेंद कट करने के प्रयास में बोल्ड हो गई। उन्होंने अपनी पारी में पांच चौके और एक छक्का लगाया।

Scalping 4⃣ wickets, @Sophecc19 starred with the ball & was the top performer from the first innings of the #RCBvUPW clash in #TATAWPL 👏 👏 @UPWarriorz



A summary of her bowling display 🔽 pic.twitter.com/8y7jtlXM3b