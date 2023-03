WPL 2023: यूपी वारियर्स को 15 गेंद पहले आठ विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत, अंक तालिका में नंबर एक पर मुंबई इंडियंस, कप्तान ने खेली कप्तानी पारी

Highlights यूपी वारियर्स को 15 गेंद रहते आठ विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। कप्तान हरमनप्रीत की 33 गेंद की नाबाद पारी में नौ चौके और एक छक्का जड़ा था। मुंबई की टीम आठ अंक लेकर तालिका में शीर्ष पर चल रही है।

WPL 2023: मुंबई इंडियंस ने कप्तान हरमनप्रीत कौर (नाबाद 53 रन) और नैट साइवर ब्रंट (नाबाद 45 रन) के बीच तीसरे विकेट के लिये 106 रन की अटूट साझेदारी के दम पर महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 मैच में यूपी वारियर्स को 15 गेंद रहते आठ विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की।

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत की 33 गेंद की नाबाद पारी में नौ चौके और एक छक्का जड़ा था। साइवर ब्रंट (31 गेंद में छह चौके और एक छक्के) ने छक्का जड़कर टीम को जीत दिलायी। इससे मुंबई की टीम आठ अंक लेकर तालिका में शीर्ष पर चल रही है। यूपी वारियर्स को दिल्ली कैपिटल्स (छह अंक) की बराबरी करने के लिए इस मैच में जीत की दरकार थी।

लेकिन कप्तान एलिसा हीली (58 रन) और तहलिया मैकग्रा (50 रन) के अर्धशतक भी उसे हार से नहीं बचा सके। हीली और मैकग्रा के बीच तीसरे विकेट के लिये 82 रन की साझेदारी से यूपी वारियर्स ने छह विकेट पर 159 रन का स्कोर बनाया। मुंबई इंडियंस ने 17.3 ओवर में दो विकेट पर 164 रन बनाकर आराम से जीत दर्ज की।

यूपी वारियर्स ने तीसरे ओवर में शानदार मौका गंवा दिया जब सिमरन शेख ने यास्तिका भाटिया (42 रन) का कैच छोड़ दिया। पांचवें ओवर में नाटकीय वाकया हुआ जब साोफी एक्लेस्टोन ने हीली मैथ्यूज के पगबाधा की अपील की जिसे मैदानी अंपायर ने नकार दिया। फिर यूपी वारियर्स की कप्तान हीली ने एक्लेस्टोन से पूछने के बाद रिव्यू लिया जिस पर तीसरे अंपायर ने आउट दिया।

पर मैथ्यूज रूकी रहीं और उन्होंने रिव्यू लिया जिस पर उन्हें ‘नॉट आउट’ दिया गया। विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका अच्छी लय में थीं और तेजी से रन जुटा रही थीं। जबकि दूसरे छोर पर खड़ी हेली मैथ्यूज संयमित बल्लेबाजी कर रही थी। इन दोनों की बदौलत मुंबई ने पावरप्ले में छह ओवर में बिना विकेट गंवाये 51 रन बना लिये थे।

अगले ओवर में भाटिया ने राजेश्वरी गायकवाड़ की गेंद पर लांग ऑन पर छक्का जड़ा, पर अगली ही गेंद में आउट हो गयीं जिनका कैच सिमरन शेख ने ही लपका। उन्होंने 27 गेंद में आठ चौके और एक छक्का जमाया। इससे पहले विकेट के लिये 58 रन की भागीदारी भी खत्म हुई। एक्लेस्टोन ने आठवें ओवर में मैथ्यूज (12 रन) को अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया।

दस ओवर बाद मुंबई इंडियंस ने दो विकेट पर 72 रन बना लिये थे। 11वें ओवर में फिर एक ‘ड्रामा’ हुआ जब अंजलि सरवनी की गेंद पर हरमनप्रीत आउट होते होते बच गयीं क्योंकि गेंद स्टंप पर लगी लेकिन गिल्लियां नहीं गिरीं। भाग्य भी मुंबई इंडियंस के साथ था। हरमनप्रीत और साइवर ब्रंट ने शुरू में जमने में थोड़ा समय लेकर आक्रामकता बरती।

टीम ने 15 ओवर में दो विकेट पर 123 रन बना लिये थे और जीत के लिये उसे 37 रन की जरूरत थी। अगले ओवर में हरमनप्रीत के एक छक्के और तीन छक्के से मुंबई इंडियंस के खाते में 19 रन जुड़े। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी यूपी वारियर्स ने अच्छी शुरूआत की और टीम इन दोनों बल्लेबाजों की बदौलत बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी।

पर साइका इशाक ने एक ओवर में इन दोनों के विकेट झटक लिये जिससे टीम की रन गति कम हो गयी। मुंबई इंडियंस के लिए इशाक सबसे सफल गेंदबाज रही जिन्होंने चार ओवर में 33 रन देकर तीन विकेट झटके जबकि अमेलिया केर ने इतने ही रन देकर दो विकेट हासिल किये।

पिछले मैच में नाबाद 96 रन की पारी खेलने वाली हीली ने 46 गेंद में सात चौके और एक छक्का लगाकर टूर्नामेंट में अपना दूसरा अर्धशतक जड़ा जबकि मैकग्रा ने 37 गेंद में नौ चौके जमाये। यूपी वारियर्स ने देविका वैद्य (06) का विकेट दूसरे ही ओवर में गंवा दिया जो स्वीप करने की कोशिश में साइका इशाक की गेंद पर पगबाधा आउट हुई।

हीली ने छठे ओवर का अंत नैट साइवर ब्रंट पर लांग ऑफ में गगनदायी छक्का जड़कर किया जिससे यूपी वारियर्स ने पावरप्ले में एक विकेट पर 48 रन बनाये। दूसरे छोर पर किरण नवगिरे ने भी कप्तान की तरह आक्रामकता बरतने का प्रयास किया, उन्होंने अमेलिया केर पर लांग ऑन में बड़ा छक्का जड़ने के बाद अगली गेंद को चौके के लिये भेजा।

