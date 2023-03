WPL 2023: छह रन पर सोफी ने ब्रंट को छोड़ी कैच, एलिमिनेटर मुकाबले यूपी वारियर्स के खिलाफ चौके और छक्के की बरसात, 38 गेंद में 72 रन की धुआंधार पारी

Highlights सिवर ब्रंट ने अपनी 38 गेंद की पारी के दौरान मिले जीवनदान का पूरा फायदा उठाया। सोफी एक्लेस्टन (39 रन देकर दो विकेट) मिड ऑफ पर उनका कैच टपका दिया मुंबई की बल्लेबाज कोई बड़ी पारी नहीं खेल सकीं लेकिन सिवर ब्रंट एक छोर पर डटी रहीं।

WPL 2023: मुंबई इंडियंस ने नैटली सिवर ब्रंट की नौ चौके और दो छक्के जड़ित 72 रन की नाबाद अर्धशतकीय पारी से शुक्रवार को यहां शुरुआती महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के एलिमिनेटर मुकाबले में यूपी वारियर्स के खिलाफ चार विकेट पर 182 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।

इस मैच की विजेता टीम रविवार को होने वाले फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी। सिवर ब्रंट ने अपनी 38 गेंद की पारी के दौरान मिले जीवनदान का पूरा फायदा उठाया। वह जब छह रन पर थीं तो राजेश्वरी गायकवाड़ की गेंद पर सोफी एक्लेस्टन (39 रन देकर दो विकेट) मिड ऑफ पर उनका कैच टपका दिया था।

7⃣2⃣* runs 3️⃣8️⃣ balls 9️⃣ fours 2️⃣ sixes Talk about playing a crucial knock for your side in a big occasion 👏👏 Sit back & enjoy @natsciver 's superb knock 🎥🔽 https://t.co/NcD8o7Zc3H

यूपी वारियर्स की टीम अपनी स्पिन गेंदबाजों की बदौलत डीवाई पाटिल स्टेडियम में पहले 10 ओवर तक नियंत्रण में दिख रही थी जिससे मुंबई की बल्लेबाज कोई बड़ी पारी नहीं खेल सकीं लेकिन सिवर ब्रंट एक छोर पर डटी रहीं। दायें हाथ की बल्लेबाज सिवर ब्रंट ने पारी के अंत में अमेलिया केर (19 गेंद में पांच चौके से 29 रन) के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिये 60 रन जोड़कर पारी बढ़ाने में मदद की।

मुंबई इंडियंस ने पांच से 15 ओवर तक 78 रन और फिर अंतिम पांच ओवर में 66 रन जोड़कर चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। यास्तिका भाटिया (21), हेली मैथ्यूज (26) और हरमनप्रीत कौर (14) जैसी खिलाड़ी शुरूआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सकीं जिससे यूपी वारियर्स ने दबदबा बनाया।

Innings Break!@mipaltan post a mammoth total of 182/4 on board👌



An big chase coming up for the @UPWarriorz! Will they march to the #TATAWPL finals or will #MI defend this?



Scorecard ▶️ https://t.co/QnFsPlkrAG#Eliminator | #MIvUPWpic.twitter.com/okYkcAU6VA