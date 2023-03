WPL 2023: ब्रेबोर्न स्टेडियम में तीन गेंद रहते 132 रन का लक्ष्य हासिल किया, हरमनप्रीत ने कहा-लंबे समय से कप्तान के तौर पर ट्रॉफी जीतने के इस पल का इंतजार कर रही थीं

Highlights महत्वपूर्ण मौकों पर दबदबा बनाने पर ध्यान देना ही उनकी टीम के लिये कारगर रहा। शुरू से ही हम महत्वपूर्ण मौकों को अपने नाम करने के बारे में बात कर रहे थे। लंबे समय से कप्तान के तौर पर ट्रॉफी जीतने के इस पल का इंतजार कर रही थीं।

WPL 2023: मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स पर सात विकेट की जीत से शुरुआती महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की ट्राफी हासिल करने के बाद कहा कि मैच को जीतने के बजाय मुकाबले के महत्वपूर्ण मौकों पर दबदबा बनाने पर ध्यान देना ही उनकी टीम के लिये कारगर रहा।

मुंबई इंडियंस ने बीती रात ब्रेबोर्न स्टेडियम में तीन गेंद रहते 132 रन के लक्ष्य का पीछा कर लिया जिसमें इंग्लैंड की आल राउंडर नैट स्किवर ब्रंट ने नाबाद 60 रन की पारी का अहम योगदान रहा। डब्ल्यूपीएल की ट्राफी जीतने के बाद हरमनप्रीत ने कहा, ‘‘शुरू से ही हम महत्वपूर्ण मौकों को अपने नाम करने के बारे में बात कर रहे थे।

हम ट्राफी पर ध्यान नहीं लगाये थे, हम इन सभी मौकों को जीतने की कोशिश कर रहे थे। हमने सोचा कि अगर हम इन मौकों को जीत लेंगे तो ट्राफी स्वत: ही हमारी झोली में आ जायेगी। ’’ उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से कप्तान के तौर पर ट्रॉफी जीतने के इस पल का इंतजार कर रही थीं।

उन्होंने कहा, ‘‘व्यक्तिगत तौर पर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। मैं लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रही थी कि मैं कब कप्तान के तौर पर कोई खिताब जीत पाऊंगी। यह महिला क्रिकेट के लिये बहुत महत्वपूर्ण रहा। ’’ हरमनप्रीत ने कहा, ‘‘कभी कभार हम ऐसा (ट्राफी जीतने के) करने के करीब पहुंचे लेकिन नहीं कर पाये।

लेकिन यहां टूर्नामेंट अलग था इसलिये टीम भी अलग थी। हर टीम काफी संतुलित थी और टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया। ’’ रविवार को हरमनप्रीत के रन आउट होने से उनके टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में आस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके आउट होने की याद तरोताजा हो गयी लेकिन मुंबई इंडियंस की कप्तान ने कहा कि उनकी टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिये काफी खिलाड़ी मौजूद थीं।

उन्होंने कहा, ‘‘दोनों रन आउट काफी निराशाजनक रहे। मैं पिछले मैच (भारत बनाम आस्ट्रेलिया) में काफी आत्मविश्वास से खेल रही थी क्योंकि हमारे हाथ में काफी विकेट थे। मुझे लगा था कि हम लक्ष्य तक पहुंच जायेंगे। ’’ हरमनप्रीत ने कहा, ‘‘लेकिन यहां माहौल पूरी तरह अलग था, हमारे पास मध्यक्रम में नैट मौजूद थीं और वह क्रीज पर डट गयी थीं।

