WPL 2023: महिला प्रीमियर लीग के ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने किया कोचिंग स्टाफ का ऐलान, जोनाथन बैट्टी बने मुख्य कोच

Women’s Premier League 2023: महिला प्रीमियर लीग के ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइजी ने शनिवार को टीम के कोचिंग स्टाफ का ऐलान कर दिया है। जोनाथन बैट्टी को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय मुख्य चयनकर्ता हेमलता काला और इंग्लैंड के पूर्व मुख्य कोच लिसा केइटली सहायक कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं, जबकि बीजू जॉर्ज को फ्रेंचाइजी के क्षेत्ररक्षण कोच बनाया गया है।

महिला क्रिकेट में बैट्टी को अच्छा कोचिंग का अनुभव है। उन्होंने 2021 और 2022 में महिलाओं के सौ में खिताब के लिए ओवल इनविंसिबल्स को प्रशिक्षित किया, और डब्ल्यूबीबीएल और मेलबर्न स्टार्स में मुख्य कोच भी रहे हैं। बैट्टी ने एक बयान में कहा, "यह महिला क्रिकेट में शामिल होने का एक अविश्वसनीय समय है और डब्ल्यूपीएल में विश्व स्तर पर महिलाओं के पेशेवर खेल के परिदृश्य को बदलने की क्षमता है।"

