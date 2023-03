WPL 2023: 10 चौके और तीन छक्के की बरसात, 42 गेंद में 70 रन की धमाकेदार पारी, यूपी वारियर्स पर टूट पड़े दिल्ली कैपिटल्स

Highlights मेग लैनिंग ने 42 गेंदों पर 70 रन बनाए जिसमें 10 चौके और तीन छक्के शामिल हैं। टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। पावरप्ले में लैनिंग ने रन बनाने का बीड़ा उठाया।

WPL 2023: कप्तान मेग लैनिंग के आकर्षक अर्धशतक की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद यूपी वारियर्स के खिलाफ महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में मंगलवार को यहां चार विकेट पर 211 रन का मजबूत स्कोर बनाया।

लैनिंग ने 42 गेंदों पर 70 रन बनाए जिसमें 10 चौके और तीन छक्के शामिल हैं। उनके अलावा जेस जॉनासन (20 गेंदों पर नाबाद 42, तीन चौके, तीन छक्के) और जेमिमा रोड्रिग्स (22 गेंदों पर नाबाद 34, चार चौके) ने 34 गेंदों पर 67 रन की अटूट साझेदारी करके टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया।

Innings Break! Yet another splendid batting performance by @DelhiCapitals as they post 211/4 in the first innings 🔥🔥 Another enthralling chase coming up by @UPWarriorz you reckon? Scorecard 👉 https://t.co/Yp7UtgDSsl #TATAWPL | #DCvUPW pic.twitter.com/X9VSHgiO5J

पावरप्ले में लैनिंग ने रन बनाने का बीड़ा उठाया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी से दिल्ली ने पहले छह ओवरों में 62 रन बनाए। लैनिंग ने पिछले मैच में वारियर्स को जीत दिलाने वाली ग्रेस हैरिस की जगह टीम में शामिल की गई शबनीम इस्माइल पर दो छक्के लगाए और पावरप्ले के अंतिम ओवर में बाएं हाथ की स्पिनर राजेश्वरी गायकवाड़ का स्वागत चार चौकों से किया।

शेफाली वर्मा (14 गेंदों पर 17 रन) हालांकि रंग नहीं जमा पाई और पावरप्ले के तुरंत बाद तहेलिया मैकग्रा की गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कैच देकर पवेलियन लौट गई। किरण नवगिरे ने आगे गोता लगाकर यह कैच लिया। लैनिंग और शेफाली ने पहले विकेट के लिए 67 रन जोड़े। लैनिंग ने अनुभवी स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन पर छक्का जड़कर 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

Meg Lanning led from the front for @DelhiCapitals with 70 off just 42 deliveries and she becomes our 🔝 Performer from the first innings 👏



Scorecard 👉 https://t.co/Yp7UtgDSsl#TATAWPL | #DCvUPW



Take a look at her batting summary 🔽 pic.twitter.com/ZphuDvZpRn