WPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स की लगातार दूसरी जीत, डब्ल्यूपीएल में पहली बार यूपी वारियर्स की हार, यहां देखें अंक तालिका

Highlights यूपी वारियर्स को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। मुंबई इंडियंस की टीम अंक तालिका में पहले पायदान पर है। आरसीबी और गुजरात की टीम चौथे और 5वें स्थान पर है।

WPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में मंगलवार को लगातार दूसरी जीत दर्ज की। यूपी वारियर्स को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। मुंबई इंडियंस की टीम अंक तालिका में पहले पायदान पर है।

दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग में यूपी वारियर्स को 42 रन से हराया। दिल्ली और मुंबई टीम के पास 4-4 अंक हैं। लेकिन रन रेट के आधार पर मुंबई इंडियंस की टीम पहले स्थान पर है। यूपी वारियर्स की टीम तीसरे स्थान पर है। आरसीबी और गुजरात की टीम चौथे और 5वें स्थान पर है।

कप्तान मेग लैनिंग के आकर्षक अर्धशतक और जेस जॉनासन के ऑलराउंड खेल की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने मंगलवार को यहां यूपी वारियर्स को 42 रन से हराकर महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना विजय अभियान जारी रखा। लैनिंग ने 42 गेंदों पर 70 रन बनाए जिसमें 10 चौके और तीन छक्के शामिल हैं।

उनके अलावा जॉनासन (20 गेंदों पर नाबाद 42, तीन चौके, तीन छक्के) और जेमिमा रोड्रिग्स (22 गेंदों पर नाबाद 34, चार चौके) ने 34 गेंदों पर 67 रन की अटूट साझेदारी करके टीम का स्कोर चार विकेट पर 211 रन तक पहुंचाया। जॉनासन ने इसके बाद अपनी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी का कमाल दिखाया।

43 रन देकर तीन विकेट लिए जिससे वारियर्स की टीम तहेलिया मैकग्रा की 50 गेंदों पर 11 चौकों और चार छक्कों से सजी नाबाद 90 रन की जबरदस्त पारी के बावजूद पांच विकेट पर 169 रन ही बना पाया। मैकग्रा ने डब्ल्यूपीएल का सर्वोच्च स्कोर भी बनाया। वारियर्स की कप्तान एलिसा हीली (17 गेंदों पर 24 रन, पांच चौके) का बड़े लक्ष्य के सामने आक्रामक तेवर अपनाना लाजमी था।

लेकिन जॉनासन ने चौथे ओवर में गेंद थामते ही उन्हें प्वाइंट पर आसान कैच देने के लिए मजबूर किया और फिर किरण नवगिरे (दो) को भी पवेलियन भेजा। मारिजान काप का अगला ओवर मेडन रहा जिसमें उन्होंने सलामी बल्लेबाज श्वेता सहरावत को विकेट के पीछे कैच कराया। इससे वारियर्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 29 रन से तीन विकेट पर 31 रन हो गया।

मैकग्रा और दीप्ति शर्मा ने चौथे विकेट के लिए 35 गेंदों पर 40 रन जोड़े। राधा यादव ने लांग ऑन पर आगे गोता लगाकर बेहतरीन कैच लेकर दीप्ति (20 गेंदों में 12 रन) की संघर्षपूर्ण पारी का अंत किया। मैकग्रा के सार्थक प्रयासों के बावजूद वारियर्स की टीम दिल्ली की कसी हुई गेंदबाजी के सामने 14वें ओवर में 100 रन के पार पहुंची।

मैकग्रा और देविका वैद्य (21 गेंदों पर 23 रन) ने पांचवें विकेट के लिए 49 रन जोड़े लेकिन वे अपेक्षित तेजी से रन नहीं बना पाए। जॉनासन ने अपने दूसरे स्पेल में देविका को आउट करके यह साझेदारी तोड़ी। मैकग्रा ने काप पर चौका जड़कर 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस ओवर में उन्होंने चार चौके लगाए।

उन्होंने आखिरी दो ओवर में दो छक्के और इतने ही चौके जड़कर हार का अंतर कम किया। इससे पहले लैनिंग ने दिल्ली की तरफ से पावरप्ले में रन बनाने का बीड़ा उठाया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी से दिल्ली ने पहले छह ओवरों में 62 रन बनाए।

लैनिंग ने पिछले मैच में वारियर्स को जीत दिलाने वाली ग्रेस हैरिस की जगह टीम में शामिल की गई शबनीम इस्माइल पर दो छक्के लगाए और पावरप्ले के अंतिम ओवर में बाएं हाथ की स्पिनर राजेश्वरी गायकवाड़ का स्वागत चार चौकों से किया। शेफाली वर्मा (14 गेंदों पर 17 रन) हालांकि रंग नहीं जमा पाई और पावरप्ले के तुरंत बाद मैकग्रा की गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कैच देकर पवेलियन लौट गई।

किरण नवगिरे ने आगे गोता लगाकर यह कैच लिया। लैनिंग और शेफाली ने पहले विकेट के लिए 67 रन जोड़े। लैनिंग ने अनुभवी स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन पर छक्का जड़कर 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद बारिश के कारण कुछ देर के लिए खेल रुका रहा।

एक्लेस्टोन खेल शुरू होने पर मारिजान काप (12 गेंदों पर 16 रन) को दीप्ति शर्मा के हाथों कैच कराया। लैनिंग ने इसी ओवर में लगातार दो चौके जड़े लेकिन गायकवाड ने अगले ओवर में आर्म बॉल पर उनका मिडिल स्टंप थर्रा दिया। इस्माइल ने एलिस कैप्सी (10 गेंदों पर 21 रन) के आक्रामक तेवरों पर विराम लगाया जिन्होंने अपनी संक्षिप्त पारी में दो छक्के लगाए।

जॉनासन और रोड्रिग्स ने डेथ ओवरों में बखूबी जिम्मेदारी निभाई। इन दोनों के प्रयास से दिल्ली अंतिम चार ओवर में 58 रन जुटाने में सफल रहा। उन्होंने मैकग्रा के 19वें ओवर में 19 रन बनाए। जॉनासन ने दीप्ति के पारी के अंतिम ओवर में छक्का जड़कर स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया।