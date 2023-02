WPL 2023: टी20 विश्व कप के फाइनल में 74 रन की पारी, गुजरात जायंट्स ने इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान, 83 मैच, 2350 रन, 2 शतक और 18 फिफ्टी, जानें उपकप्तान कौन

Highlights महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में 74 रन की मैच विजेता पारी खेली थी। गुजरात जायंट्स ने ऑलराउंडर स्नेह राणा को उपकप्तान नियुक्त किया है। बेथ मूनी 83 टी20 मैचों में 2350 रन बनाए हैं।

WPL 2023: यूपी वारियर्स के बाद गुजरात जायंट्स ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2023 में विदेशी खिलाड़ी को कप्तान बनाया है। उद्घाटन सत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया की विकेटकीपर बल्लेबाज बेथ मूनी को अपना कप्तान नियुक्त किया है। भारतीय ऑफ स्पिनर और ऑलराउंडर स्नेह राणा को उप कप्तान बनाया गया है।

29 वर्षीय मूनी का टी20ई में शानदार रिकॉर्ड है। उन्होंने 83 मैचों में 40.51 के शानदार औसत और 124.60 के स्ट्राइक रेट से 2350 रन बनाए हैं। प्रारूप में दो अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हैं और 18 अर्द्धशतक हैं।दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुए महिला टी20 विश्व कप फाइनल में 74 रन की पारी खेली थी।

𝗧𝗵𝗲 1️⃣8️⃣ 𝗹𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝘀 𝗿𝗲𝗮𝗱𝘆 𝘁𝗼 𝗿𝗼𝗮𝗿! 💪#Giant squad is 🔒 | #GiantArmy, which signing you loved the most? ☺#WPL #WPLAuctionpic.twitter.com/Q1DTU5Rh24